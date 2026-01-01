SON DAKİKA!
İstanbul Karateciler Spor Kulübü’nden Tarihi Başarı
SENSEİ EROL GÜLAL: KARADENİZ’DEN İSVİÇRE’YE UZANAN DEV BİR YAŞAM!
HÜCRESEL SOLUNUM: YAŞAMIN ENERJİ KAYNAĞI
KARATE-DO’YA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: KASIM DEMİR VE “BEDENİN BİLGELİĞİ”
MUŞ KARATE TAKIMI 2025’TE ZİRVEYE KOŞTU, 191 MADALYA İLE TARİHİ BAŞARI
ARAS’IN YIDIZLARINA MADALYA YAĞMURU!
MANİSA’YA YAKIŞAN BİR LİG, ORAYA ÇOK YAKIŞACAK BİR FİNAL
TÜRKİYE YILDIZLAR KARATE LİĞİ MEHMET KARAASLAN ETABI’NDA ZİRVE 1461 FİGHT CLUB’IN
DOJO’DAN HAYATA UZANAN BİR TEKAMÜL YOLCULUĞU: SENSEİ AHMET ÇAVUŞ
TATAMİNİN RUHU, SANAYİNİN GÜCÜYLE BULUŞUYOR:
NÜFUSU KÜÇÜK, YÜZÖLÇÜMÜ BÜYÜK; GREENLAND

ABD Başkanı Donald Trump, Ocak 2025’te Beyaz Saray’a geri döndükten sonra, Grönland’a olan ve uzun süredir devam eden ilgisi gündemden düşmedi ve vali atamasıyla bir kez daha gündeme geldi. Peki bu ülkede savaş sanatları ne durumda?

Siyasilerin Odağındaki Ülke:

NÜFUSU KÜÇÜK, YÜZÖLÇÜMÜ BÜYÜK ADA; ‘GREENLAND’

Detailed map of Greenland.


Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Ocak 2025’te Beyaz Saray’a geri döndükten sonra, Grönland’a olan ve uzun süredir devam eden ilgisi gündemden düşmedi ve vali atamasıyla bir kez daha gündeme geldi. Peki bu ülkede savaş sanatları ne durumda?

Adını sıkça duyar olduğumuz Grönland dünyanın yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük adasıdır. Kuzey Yarımküre’nin en soğuk kesiminde, kuzey kutup bölgesinde yer alır. Yıllık ortalama sıcaklık -19 derecedir. Adanın kuzey ucu Kuzey Kutbu’ndan yalnızca 800 kilometre uzaktadır. Adanın yüzde 80’i buzla kaplıdır. Buzun kalınlığı bazı yerlerde 3.000 metreyi bulur.

Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlıdır

Grönland’da yaşayanların çoğunluğunu yerli İnuitler oluşturur. Adaya ilk yerleşen Avrupalılar, Vikinglerdir. Vikingler, yeni yerleşimcileri çekmek için buraya “Yeşil Ülke” anlamına gelen “Grönland” adını verdi. Yerel dildeki adı Kalaallit Nunaat’tır; yani Kalaallit (en kalabalık İnuit grubu) Ülkesi. Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlıdır.

Grönland bayrağı iki büyük, yatay şeritten oluşur. Üstteki şerit beyazdır. Ortanın biraz solunda üst yarısı kırmızı, alt yarısı beyaz olan bir daire vardır. Bu, Güneş’in buz düzlüğündeki yansımasını simgeler. Grönland bayrağındaki renkler Danimarka bayrağındakilerle aynıdır ve Grönland’ın Danimarka Krallığı ile olan bağını gösterir.

Trump’ın Grönland’a Vali atadı!

Donald Trump’ın Grönland Valisi olarak atadığı kişi, ABD’nin Louisiana eyaletinin valisi Cumhuriyetçi Parti’den Jeff Landry. Başkan, ABD’nin ulusal güvenliği için Grönland’a ihtiyacı olduğunu söylüyor. Trump, Danimarka Krallığı’nın parçası olan yarı özerk Grönland bölgesini ilhak etmek istediğini daha önce de defalarca dile getirmişti. Grönland’ın stratejik konumunu vurgulasada madeni zenginlikleri ön planda gözüküyor.

Adada savaş sanatları çalışılıyor…

Büyük adanın küçük nüfusu savaş sanatları çalışmıyor değil! Çok parlak olmasada ülkede bir çok branş üzerine çalışma yapılıyor. Taekwondo, BJJ, Kung-fu gibi branşlar bunlar arasındadır.

Yüzölçümü: 2 milyon 166 bin kilometre kare

Nüfusu: 57 bin

Başkenti: Nuuk

Para birimi: Danimarka kronu

Resmi dili: Grönlandca

Ulusal günü: 21 Haziran

