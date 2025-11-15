BADMİNTON NEDİR?



Badminton, raketle oynanan bir file oyunudur. Tenise benzer, ama top yerine tüyden yapılmış bir “shuttlecock” (tüytop) kullanılır.

Amaç: Tüytopu file üzerinden rakip sahaya düşürmektir.

Oyun hem tekler (1’e 1) hem çiftler (2’ye 2) olarak oynanabilir.

KİMLER OYNAR?

Badminton, her yaş ve cinsiyetten kişi tarafından oynanabilir:

Kadınlar, erkekler ve karma çiftler (kadın–erkek birlikte) olarak turnuvalar düzenlenir.

Çocuklar, gençler, yetişkinler ve profesyoneller için farklı kategoriler vardır.

Olimpik bir spordur (1992’den beri).

SAHA ÖLÇÜLERİ

Tekler sahası genişliği 5,18 m

Çiftler sahası genişliği 6,10 m

Uzunluk 13,40 m

File yüksekliği 1,55 m (yanlarda), 1,524 m (ortada)

Sahanın ortasında file vardır. Her oyuncu/çift kendi yarı sahasında durur.

NASIL OYNANIR?

Oyun servistle başlar.

Servis, çapraz karşı sahaya yapılır.

Servis atan oyuncunun raketi topa bel hizasının altında vurmalıdır.

Top yere düşmeden karşı tarafa geçmelidir.

Top fileye takılırsa ya da dışarı çıkarsa, sayı rakibe gider.

Vuruş sırası:

Her oyuncu sırasıyla topa bir kez vurabilir.

Top yere değmeden havada karşıya gönderilmelidir.

Ralli (oyun dizisi):

Servisten sonra top yere düşene kadar süren karşılıklı vuruşlara “ralli” denir.

Ralliyi kazanan oyuncu sayı alır.

PUANLAMA SİSTEMİ

Her maç 3 set üzerinden oynanır (2 seti kazanan maçı alır).

Her set 21 sayıya kadar oynanır.

Her ralli 1 sayı kazandırır (servis kimde olursa olsun).

20–20 olursa, oyuncu 2 fark yapana kadar oyun sürer (örnek: 22–20).

Maksimum skor: 30 (örnek: 30–29).

SERVİS KURALLARI

Servis çapraz sahaya yapılır.

Sağdan servis: Oyuncunun sayısı çiftse (0, 2, 4…).

Soldan servis: Oyuncunun sayısı tekse (1, 3, 5…).

Servis sırasında:

Ayağın biri zeminde olmalı.

Tüytopa bel hizasının altında vurulmalı.

Fileye temas etmemeli.

FAULLER VE HATALAR

Şu durumlarda hata sayılır ve sayı rakibe geçer:

Top fileye takılırsa veya dışarı çıkarsa.

Oyuncu fileye dokunursa.

Top yere düşmeden önce iki kez vurulursa.

Servis yanlış tarafa yapılırsa.

Oyuncu vuruş sırasında bedeniyle topa dokunursa.

BADMİNTON KIYAFETLERİ

Hafif, nefes alan spor kıyafetleri (genelde şort ve tişört).

Kaymayan badminton ayakkabısı (ince tabanlı, kort zemine uygun).

Profesyoneller raket, tüytop ve bileklik gibi ekipmanlar kullanır.

Kadın sporcular genellikle şort–etek kombinasyonu veya tayt–tişört giyer.

EKİPMANLAR

Ekipman Özellik

Raket Hafif (80–100 gr), karbon veya alüminyum gövdeli

Tüytop (shuttlecock) Gerçek kuş tüyü veya sentetik plastikten

File 1.55 m yüksekliğinde

Ayakkabı Kaymaz, yastıklamalı, salonda kullanılabilen taban

BADMİNTONUN FAYDALARI

Kalp ve akciğer dayanıklılığını artırır

Refleks ve çevikliği geliştirir

Kasları güçlendirir (özellikle bacak, omuz ve kol)

Kalori yakımını hızlandırır (1 saatte 400–600 kalori)

Zihinsel odaklanma ve stres azaltımında etkilidir

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BADMİNTON

En popüler olduğu ülkeler: Çin, Endonezya, Malezya, Danimarka, Güney Kore.

Türkiye’de Badminton Federasyonu 1991’de kurulmuştur.

Olimpiyatlarda Türkiye adına birçok sporcu yarışmıştır.

BADMİNTONUN TARİHÇESİ

Kökeni

Badminton’un temelleri 2.000 yıldan daha eskiye dayanır.

Antik Çin’de “Ti Jian Zi”,

Hindistan’da “Poona”

Yunanistan’da ise “Battledore and Shuttlecock” isimli benzer oyunlar oynanırdı.

Bugünkü badminton, 1800’lü yıllarda Hindistan’daki İngiliz subaylar tarafından geliştirildi.

İngilizler oyunu “Poona” olarak adlandırıyordu.

Daha sonra İngiltere’ye döndüklerinde, Gloucestershire’daki “Badminton House” malikanesinde bu oyunu tanıttılar.



Bu nedenle sporun adı “Badminton” olarak kaldı.

Modern Dönem

1877: İlk resmi kurallar Bath Badminton Club tarafından yazıldı.

1893: İngiltere Badminton Birliği (Badminton Association of England) kuruldu.

1934: Uluslararası Badminton Federasyonu (IBF) kuruldu.

1992: Badminton, Barselona Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yer aldı.

Günümüzde 180’den fazla ülkede federasyonu bulunan dünya çapında bir spor haline geldi.

Türkiye’de Badminton

Türkiye’de badminton ilk kez 1970’lerde oynanmaya başladı.

1991 yılında Türkiye Badminton Federasyonu kuruldu.

Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarına düzenli olarak sporcu göndermektedir.

Ankara, İstanbul, Erzincan ve Bursa bu sporun en aktif merkezlerindendir.

TEMEL VURUŞ TEKNİKLERİ

Badminton’da topu (shuttlecock) etkili ve kontrollü şekilde yönlendirmek için bazı temel vuruşlar vardır:

Clear (Uzun Vuruş)

Tüytopu yüksek ve uzak gönderme vuruşudur.

Amaç: Rakibi arka sahaya itmek ve zaman kazanmak.

Genellikle savunma veya pozisyon değiştirme amacıyla kullanılır.

İpucu: Raket başı yukarıda olmalı, bilekle kuvvetli vurulmalıdır.

Drop Shot (Kısa Vuruş)

Topu fileye çok yakın düşürme vuruşudur.

Rakibi öne çağırmak için kullanılır.

File üzerinden yavaşça geçer.

İpucu: Topa yumuşak ve kontrollü vurulmalı, hız azaltılmalıdır.

Smash (Sert Smaç)

En güçlü hücum vuruşudur

Topa yukarıdan aşağıya güçlü şekilde vurulur.

Amaç: Sayı kazandırmak (rakibin savunamayacağı hızda düşürmek).

İpucu: Sıçrayarak vuruş yapılır, bilek ani şekilde kırılır.

Drive (Yatay Hızlı Vuruş)

File hizasında, düz bir hat üzerinden yapılan hızlı ve yatay vuruş.

Çiftler maçlarında çok kullanılır.

Rakibin refleksini test eder.

İpucu: Kısa kol hareketiyle, hızlı bilek dönüşü gerekir.

Net Shot (File Vuruşu)

Fileye çok yakın yapılan kısa vuruş.

Top fileye değer gibi geçer ve hemen düşer.

Özellikle file önü oyunlarında kullanılır.

İpucu: Topa çok hafif dokun, fazla güç kullanma.

Lift (Fileden Yükseltme Vuruşu)

Rakip file önüne top düşürdüğünde, onu yüksek bir yörüngeyle arka sahaya atmak için yapılan vuruştur.

Savunma amaçlıdır.

İpucu: Raket aşağıdan yukarıya doğru hareket etmeli.

Serve (Servis)

Oyunu başlatan vuruştur.

Çapraz sahaya, bel hizasının altından yapılır.

İpucu: Servis kısa (rakibi öne çağırmak) veya uzun (arka sahaya itmek) yapılabilir.



Sensei Süheyla AKBAŞ

5. Kademe Antrenör