CREEKİNG

Creeking de dünyanın en popüler ekstrem sporlarından biridir. “Dik dere” olarak da bilinir ve kanoculuğun çok dik, düşük hacimli sulara indiği bir kano ve kayak dalıdır.

Popülaritesinin artması, 1980’lerde, aktivitenin aşırı beyaz su ortamlarına dayanan daha dayanıklı kanoların icadıyla bağlantılıdır. Kanocuların yüksek şelalelerden aşağı atlamasına izin vererek onlara daha önce hiç olmadığı kadar adrenalin patlaması yaşatmıştır. Bu sporu yapan kanocuların karşılaşabileceği başlıca tehlikeler, pürüzlü kayalara çarpma veya altından çekildikten sonra su altında kalma riskleridir. Normal kano sporlarından daha tehlikeli olduğu için boyunluk, dirseklik, yüzer çanta, lobut takımı, ilk yardım kiti, tamir takımları ve gerek görüldüğü yerde kasklı yüz maskesi gibi ekstra ekipman gerektirir.

Creeking” sporu, doğa sporları kategorisinde yer alan ve suyun gücünü kullanarak yapılan bir aktivitedir. Genellikle dağcılık ve nehir sporlarıyla ilişkili olan bu sporda, bir kişi veya grup, akarsuların oluşturduğu doğal engelleri geçmeye çalışır. Creeking, özellikle dağlık alanlarda yer alan nehirlerde, kayalıklarda ve şelalelerde yapılan zorlu bir spor dalıdır.

Creeking, sıklıkla aşağı doğru sürüklenme, zorlu akıntılarla mücadele etme, kayalıklar ve şelalelerden geçme gibi aksiyonlar içerir. Bu, oldukça tecrübeli sporcular için tehlikeli olabilen, ancak aynı zamanda son derece heyecan verici bir etkinliktir.

Bu spor, adrenalin tutkunları ve doğa severler arasında oldukça popülerdir ve dünya çapında birçok nehirde uygulanmaktadır.

Creeking yaparken kullanılacak başlıca ekipmanlar şunlardır:

Kano veya Kayık

Creek Kayığı : Creeking için özel olarak tasarlanmış kayıklar, genellikle kısa, geniş ve manevra kabiliyeti yüksek olur. Bu, kayaların arasında rahatça hareket etmeyi sağlar.

Kano: Daha büyük nehirlerde ya da çiftli gruplar halinde yapılan creeking aktivitelerinde, özel su geçirmez kano da kullanılabilir.

Paddles (Kürek)

Creeking için özel olarak üretilmiş dayanıklı ve hafif kürekler kullanılır. Bu kürekler, özellikle hızlı akıntılarda ve zor koşullarda manevra yapabilmek için idealdir.

Kurtarma Yeleği (PFD – Personal Flotation Device)

Creeking sırasında can güvenliği sağlamak için mutlaka bir can yeleği gereklidir. Bu yelekler, sporcuların suyun içinde güvenli bir şekilde kalmalarını sağlar ve hızlı hareket etmelerini kolaylaştırır.

Ayrıca, bu yeleklerin su geçirmez, dayanıklı ve esnek olması gerekir.

Kask

Creeking, kayalar ve şelaleler gibi engellerin bulunduğu bir ortamda yapıldığından, kafa koruyucu bir kask takmak son derece önemlidir. Kasklar, suyun içinde meydana gelebilecek darbelere karşı korur.

Korumalık Ekipmanları

Dizlik ve Dirseklik : Kayalıklar, düşmeler veya çarpışmalar sonucu vücutta meydana gelebilecek yaralanmaları engellemek için dizlik ve dirseklik kullanılabilir.

Koruyucu Eldivenler: Su ile teması azaltmak ve el yaralanmalarını önlemek için eldivenler kullanılabilir.

Suya Dayanıklı Kıyafetler

Neopren Islak Elbise : Soğuk suya girerken vücut ısısını koruyabilmek için neopren ıslak elbiseler kullanılır. Bu elbiseler, suyun içindeki soğukluğu engeller ve rahat hareket etmenizi sağlar.

Su Geçirmez Ceket ve Pantolon: Suya karşı dayanıklı, hafif ve hızlı kuruyan kıyafetler, sporcuya su içinde rahat hareket etme olanağı tanır.

Kurtarma ve İletişim Ekipmanları

Kurtarma Halatı : Bir kazanın ardından kurtarma yapabilmek için halatlar ve prusik düğümler gibi ekipmanlar gerekir.

Su Geçirmez Telefon veya Telsiz: Acil durumlar için iletişim sağlamak amacıyla suya dayanıklı telsizler veya telefonlar taşınabilir.

Yedek Ekipmanlar

Yedek Kürek : Bir kürek kırılırsa, sporcunun devam edebilmesi için yedek kürek bulundurulması önerilir.

Yedek Yelek ve Kask: Olası kazalara karşı ekstra güvenlik önlemi olarak yedek can yelekleri ve kasklar taşınabilir.

Creeking sporu, doğayla iç içe, heyecan dolu bir deneyim sunar. Ancak doğru ekipman kullanımı, sporcuların güvenliğini sağlamada kritik rol oynar.