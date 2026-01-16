EŞME ORTAOKULU’NDA EĞİTİM VE BİLİM DOLU GÜN

Vasfi Aşçı

Eşme Ortaokulu’nda bugün düzenlenen etkinlikler, öğrenciler ve davetliler için unutulmaz bir gün yaşattı. Kartepe Belediye Başkanı Sayın Mustafa Kocaman ile Kartepe İlçe Millî Eğitim Müdürü Sayın İsmail Oğuz’un katılımlarıyla gerçekleşen programda, akademik ve bilimsel faaliyetler ön plana çıktı.

Etkinlikler kapsamında İngilizce Öğretmeni Buket Cengiz Uğuz tarafından hazırlanan Spelling Bee yarışması büyük ilgi görürken, ardından Matematik Öğretmeni Reyhan Demir ve Fen Bilimleri Öğretmeni Ezgi Doğan Gülhan’ın organize ettiği Eşme Bilim Şenliği gerçekleştirildi. Öğrencilerin aktif katılım sağladığı etkinliklerde hem öğrenme hem de eğlence bir arada yaşandı.

Programın sonunda, Okul Müdürü Sayın Orhan Kaya ve Okul Aile Birliği üyelerinin katkılarıyla, Miraç Kandili dolayısıyla öğrencilere waffle ikramında bulunuldu.

Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Okul Müdürü Orhan Kaya, “Okulumuz, akademik başarının yanı sıra bilimsel, sosyal ve kültürel becerilerin de geliştirildiği bir kamu okuludur. Bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Miraç Kandilimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum,” ifadelerini kullandı.

