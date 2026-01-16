SON DAKİKA!
HARRİSON ÇEKİLDİ, DEV MAÇ İPTAL OLDU, DUYGUSAL AÇIKLAMA GELDİ!
KARATE ONE PREMİER LİG SEZONU START İÇİN GÜN SAYIYOR!
SPORDA DÜZELTİCİ EGZERSİZ: HAREKETİN DİLİNİ ANLAMAK VE VÜCUDU YENİDEN EĞİTMEK
SLYVESTER STALLONE, LA SANAT SHOW’DA RESİMLERİNİ SERGİLEDİ
TKF VE KULÜBLERİMİZDEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE SONSUZ DESTEK!
WKF KARATE 1- SERİ A TİFLİS’DE BAŞLIYOR!
İSTANBUL KARATEDE 2026’YA HIZLI BAŞLANGIÇ
HOLY HOLM, KAZARA KAFA ÇIKTI, TEKNİK KARARLA KAYBETTİ!
DÖVÜŞ SPORLARINDA KUVVETİN İKİ YÜZÜ: KONSANTRİK VE EKSANTRİK KASILMA
GURBETTE ADANMIŞLIK, BİRLİK VE SORUMLULUK: İLHAN DEĞİRMENCİ’NİN MÜCADELESİ
EŞME ORTAOKULU’NDA EĞİTİM VE BİLİM DOLU GÜN

EŞME ORTAOKULU’NDA EĞİTİM VE BİLİM DOLU GÜN
Vasfi Aşçı

Eşme Ortaokulu’nda bugün düzenlenen etkinlikler, öğrenciler ve davetliler için unutulmaz bir gün yaşattı. Kartepe Belediye Başkanı Sayın Mustafa Kocaman ile Kartepe İlçe Millî Eğitim Müdürü Sayın İsmail Oğuz’un katılımlarıyla gerçekleşen programda, akademik ve bilimsel faaliyetler ön plana çıktı.

Etkinlikler kapsamında İngilizce Öğretmeni Buket Cengiz Uğuz tarafından hazırlanan Spelling Bee yarışması büyük ilgi görürken, ardından Matematik Öğretmeni Reyhan Demir ve Fen Bilimleri Öğretmeni Ezgi Doğan Gülhan’ın organize ettiği Eşme Bilim Şenliği gerçekleştirildi. Öğrencilerin aktif katılım sağladığı etkinliklerde hem öğrenme hem de eğlence bir arada yaşandı.

Programın sonunda, Okul Müdürü Sayın Orhan Kaya ve Okul Aile Birliği üyelerinin katkılarıyla, Miraç Kandili dolayısıyla öğrencilere waffle ikramında bulunuldu.

Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Okul Müdürü Orhan Kaya, “Okulumuz, akademik başarının yanı sıra bilimsel, sosyal ve kültürel becerilerin de geliştirildiği bir kamu okuludur. Bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Miraç Kandilimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum,” ifadelerini kullandı.

HABER VASFİ AŞÇI

#eşmeortaokulu #orhankaya

 

 

 

 

 

