KARATE ONE PREMİER LİG SEZONU START İÇİN GÜN SAYIYOR!

Karate dünyasının en prestijli ve heyecan dolu organizasyonu için gözler istanbul’a çevrildi. Elit sporcuların yarışacağı ve karatenin kalbinin atacağı Karate-1 Premier Liğ’in ilk etabı 23-25 Ocak 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

Flaş! İstanbul Dev Etkinliğe Hazırlanıyor…

KARATE ONE PREMİER LİG, START İÇİN GÜN SAYIYOR!

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

WKF’nin geçen yıl ilk etabını Paris’te açtığı Karate-1 Premier Liğ 2026 sezonunu bu sefer İstanbul’da açmak için gün sayıyor.

Karate dünyasının en prestijli ve heyecan dolu organizasyonu için gözler istanbul’a çevrildi. Elit sporcuların yarışacağı ve karatenin kalbinin atacağı Karate-1 Premier Liğ’in ilk etabı 23-25 Ocak 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

Türkiye, Premier’in İlk Etabına Ev Sahibi

Bu yıl Karate 1 Premier Liğ’in ilk etabına Türkiye ev sahibi oldu! TKF yönetimi geçen yıl yaptığı başarılı girişimlerin ardından dev organizasyonu İstanbul’a almayı başardı.

Ev Sahibi Olmanın Avantajı Var

Organizasyon hem tecrübemizi ortaya koyma, hem de millilerimizin başarısı adına büyük önem taşıyor. Bir yanda düzenlenecek organizasyon ile gelecek turnuvalar için bir ışık olacak, diğer yanda ev sahibi olmanın avantajıyla sporcularımızın tatami performansını yüksek tutmaya yarayacak.

Karate-1 Premier Liğ Gün Sayıyor!

WKF’nin takvim yılı içinde prestijli organizasyonlarından biri olan Karate-1 Premier Liğ 2026 sezonu start etabının İstanbul’a alınmasının ardından tatami için gün sayıyor! Dev etkinlik karatenin devlerini ağırlacak olan prestiji yüksek Lig dört etabtan oluşacak.

Etapların Sonunda “En İyiler” seçilecek

Karate 1 Premier Liğ, WKF elit müsabakası olması nedeniyle katılım her kategori için 32 yarışmacı ile sınırlı olacak ve yarışmada 64 ülke, 379 sporcu, 12 kategride yarışacak. Tatamide kata-kumitede kadın ve erkek sporcular mücadele verecek.

Tüm etabların sonunda karate’nin “En İyileri”, Karate 1-Premier Lig’nde “Grand Wınner” ödülü olarak bilinen en prestijli yıllık bireysel ödülle taçlanacak.