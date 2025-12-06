SON DAKİKA!
JAPON ASILLI AMERİKALI AKTÖR CARY-HİROYUKİ TAGAVA HAYATINI KAYBETTİ

JAPON ASILLI AMERİKALI AKTÖR CARY-HİROYUKİ TAGAVA HAYATINI KAYBETTİ
Haber Merkezi

Mortal Kombat filmindeki “Shang Tsung” karakteriyle dünya çapında tanınan Japon asıllı Amerikalı aktör Cary-Hiroyuki Tagawa, 4 Aralık 2025’te 75 yaşında hayatını kaybetti.

Cary-Hiroyuki Tagawa’nın ölüm sebebi felç sonrası oluşan komplikasyonlar olarak açıklandı. Kariyeri boyunca hem sinema hem televizyon projelerinde yer alan Tagawa’nın Santa Barbara’daki evinde, ailesinin yanında vefat ettiği duyuruldu. Tagawa’nın ölüm sebebi felç sonrası oluşan komplikasyonlar olarak açıklandı.

Annesinin oyunculuğa başlangıçta karşı çıkmasına rağmen, Tagawa başarılı bir kariyere sahip olmuştur.

Tagawa, ardında eşi, üç çocuğu ve iki torun bıraktı. Ölümü, hem hayranları hem de film dünyasında birlikte çalıştığı isimler tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

Cary-Hiroyuki Tagawa, Kimdir?

Ünlü Japon asıllı Amerikalı bir oyuncu ve film yapımcısıdır. 1950’de Tokyo’da doğan Tagawa, ilk büyük çıkışını Bernardo Bertolucci’nin ‘Son İmparator’ (1987) filminde rol alarak yaptı. Amazon Prime dizisi ‘The Man in the High Castle’ (2015-2018) dizisinde Trade Minister Nobusuke Tagomi ve Netflix dizisi ‘Hiroki Watanabe’de rol aldı.
1995 yapımı Mortal Kombat gibi önemli yapımlarda yer aldı. Serisinin çeşitli eserlerinde kötü büyücü Shang Tsung rolüyle tanınmıştır.

