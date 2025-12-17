SON DAKİKA!
TURKİSH OPEN’DA TATAMİNİN TOZUNU ATTI!

Yurt dışında katıldığı turnuvadan daha yeni dönen Hamdi Çevik hoca teri soğumadan bu sefer Turkish Open'da yarıştı. Kata'da tatamiye çıkarak güçlü rakiplerine karşı madalya mücadelesi verdi.

TURKİSH OPEN’DA TATAMİNİN TOZUNU ATTI!
Çevik Gibi! Hamdi Çevik Şampiyon!

TURKİSH OPEN'DA TATAMİNİN TOZUNU ATTI!


Haber Merkezi

Hamdi Çevik hoca, 15.Uluslararasi Turkish Open Karate Turnuvası’nda tataminin tozu attı, güçlü rakiplerine karşı Shito Ryu kataları ile şampiyon oldu!

Yurt dışında katıldığı turnuvadan daha yeni dönen Hamdi Çevik hoca teri soğumadan bu sefer Turkish Open’da yarıştı. Kata’da tatamiye çıkarak Çevik hoca güçlü rakiplerine karşı madalya mücadelesi verdi. Uluslararası bir turnuvada kazandığı başarı ile ülkemize gurur yaşattı.

Shito Ryu Katalari Çizdi

Hamdi Çevik, Uluslararasi Turkish Open Karate Turnuvası’nda Shito Ryu Katalari çizdi. 1.Tur: Chatanyara Kushanku ile 3-2 Alman rakibinden aldı. 2.Tur: Anandai çizdi ve bu final maçında 5-0 ile İsviçre’li rakibini geçti. Başarılı performansını tatamiye yansıtan Çevikhoca Turkish Open’dan şampiyon ayrıldı.

“Şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum.”

Sensei Hamdi Çevik, kazandığı şampiyonluğun ardından Yayın Yönetmenimiz Vural Yılmaz’ın sorusunu yanıtladı;

“12-14 Aralık 2025 tarihinde, Türkiye K.arate Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu “15.Uluslararasi Turkish Open Karate Turnuvasında yarıştım” Şükürler olsun şampiyon olduk. Bu turnuvada emeği geçen başta, Başkanımız Ercüment Tasdemir’i, hakemlerimizi, teknik, eğitim ve organizasyon kurullarımıza şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum.” dedi.

 

 




