ANTHONY JOSHUA, JAKE PAUL’U TEKNİK NAKAVTLA DEVİRDİ!

Haber Merkezi

Sonucu merakla beklenen Anthony Joshua – Jake Paul maçı 6. raund sürdü ve teknik nakavtla İngiliz boksör teknik nakavtla kazandı.

Anthony Joshua, eski sosyal medya fenomeni şimdilerde boksör Jake Paul’u nakavt etti.

ABD’nin Miami kentindeki Kaseya Center’da yapılan maçta iki kez dünya şampiyonu Joshua ile sonradan profesyonel boksa başlayan 28 yaşındaki Paul karşı karşıya geldi. Britanyalı boksör, profesyonel kariyerinin 29. galibiyetini elde etti.

Joshua, rakibine isabetli 48 yumruk atarken 31’ini 5 ve 6. rauntlarda kullandı. Paul, “Gelmiş geçmiş en iyilerden birinden güzel bir dayak yedim.” dedi ve karşılaşma sonrası çenesinin kırıldığını ifade etti.

Daniel Dubois’ya nakavtla yenildikten sonra 15 ay ringlerden uzak kalan Joshua, en iyi performansının olmadığını ve beklediğinden biraz uzun sürdüğüne ve sağ yumruğunun sonunda hedefine ulaştığını söyledi.