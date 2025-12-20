SON DAKİKA!
DÖVÜŞ SANATLARINDA ÖZGÜNLÜK VE ADAPTASYONUN SINIRLARI
DÖVÜŞ SPORLARI: MODERN YAŞAMIN ÖZGÜVEN İNŞASINDA BİR ANAHTAR
TURKİSH OPEN'DA TATAMİNİN TOZUNU ATTI!
SEFA DOSEM SK'nin Başarı Yolculuğu
WKF, 2026 YARIŞMA KURALLARINDA YENİ DÖNEM!
WKF 2026 YARIŞMA KURALLARI BÜLTENİ
SEFA DOSEM SK'DAN AVRUPA YOLUNDA BÜYÜK BAŞARI
ARAS DERİN AKADEMİ'DEN TURKISH OPEN'DA GÖZ DOLDURAN PERFORMAS!
TÜRKİYE'DE KARATE STİLLERİ
SENSEİ KAMİL ÜCİ'NİN ZAFERİ: 'YILIN SPORCUSU UNVANI'
ANTHONY JOSHUA, JAKE PAUL'U TEKNİK NAKAVTLA DEVİRDİ!

ANTHONY JOSHUA, JAKE PAUL’U TEKNİK NAKAVTLA DEVİRDİ!

Sonucu merakla beklenen Anthony Joshua – Jake Paul maçı 6. raund sürdü ve teknik nakavtla İngiliz boksör teknik nakavtla kazandı.

Anthony Joshua, eski sosyal medya fenomeni şimdilerde boksör Jake Paul’u nakavt etti.

ABD’nin Miami kentindeki Kaseya Center’da yapılan maçta iki kez dünya şampiyonu Joshua ile sonradan profesyonel boksa başlayan 28 yaşındaki Paul karşı karşıya geldi. Britanyalı boksör, profesyonel kariyerinin 29. galibiyetini elde etti.

Joshua, rakibine isabetli 48 yumruk atarken 31’ini 5 ve 6. rauntlarda kullandı. Paul, “Gelmiş geçmiş en iyilerden birinden güzel bir dayak yedim.” dedi ve karşılaşma sonrası çenesinin kırıldığını ifade etti.

Daniel Dubois’ya nakavtla yenildikten sonra 15 ay ringlerden uzak  kalan Joshua, en iyi performansının olmadığını ve beklediğinden biraz uzun sürdüğüne ve sağ yumruğunun sonunda hedefine ulaştığını söyledi.

