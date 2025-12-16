Vasfi Aşçı

SEFA DOSEM SK’nin Başarı Yolculuğu

İstanbul Avcılar Parseller’de faaliyet gösteren SEFA DOSEM Spor Kulübü, yalnızca bir spor kulübü değil; gençliğe yön veren, aile değerleriyle büyüyen ve Türk sporuna kalıcı katkılar sunan örnek bir spor okuludur. Kurulduğu günden bu yana istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden kulüp, başarıyı tesadüflerle değil, emekle ve sistemli çalışmayla inşa etmektedir.

Kulübün Kurucu Başkanı ve Baş Antrenörü Sensei Davut Sefa, yıllarını spora ve sporcu yetiştirmeye adamış, Türk sporuna sayısız milli sporcu kazandırmış önemli bir isimdir. Onun liderliğinde şekillenen SEFA DOSEM SK, disiplinli yapısı ve vizyoner anlayışıyla Avcılar sınırlarını aşarak Türkiye ve Avrupa arenasında adından söz ettirmeyi başarmıştır.

T eknik Direktörlük görevini Murat Sefa’nın üstlendiği kulüp, tam anlamıyla bir aile kulübü kimliği taşımaktadır. Sporun her kademesinde aktif rol alan Sefa ailesi; milli takım antrenörlüğü, milli sporculuk ve altyapı eğitimleriyle Türk sporuna çok yönlü hizmet sunmaya devam etmektedir.

Aile Ortamı, Güven ve Değerler Üzerine Kurulu Bir Kulüp

SEFA DOSEM SK’yi farklı kılan unsurlardan biri de sadece sportif başarıya odaklanmaması… Kulüp, sporcularına güvenli, sıcak ve aile ortamını aratmayan bir yapı sunarken; sporcu–veli iletişimini de büyük bir hassasiyetle yürütmektedir. Burada çocuklar yalnızca madalya kazanmaz; disiplin, saygı, ahlak ve sorumluluk gibi hayat boyu taşıyacakları değerlerle yetişir.

Ay-Yıldızlı Forma ile Gelen Gurur

Kulüp bünyesinde yetişen sporcular;

İstanbul, Türkiye, Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında önemli dereceler elde etmiş,

Minikler’den Büyükler kategorisine kadar her yaş grubunda istikrarlı başarılar yakalamış,

Onlarca, hatta yüzlerce sporcu milli takım formasıyla ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil etmiştir.

SEFA DOSEM SK, bugüne kadar Milli Takım’a sayısız sporcu kazandırmış ve bu başarıyı sürdürülebilir bir altyapı sistemiyle devam ettirmeyi başarmıştır.

Hedef Daha Fazla Gence Dokunmak

Kulübün en büyük hedefi; Avcılar’dan başlayarak Türkiye genelinde daha fazla genci sporla tanıştırmak, yeteneklerini keşfetmek ve onları ulusal–uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek bireyler olarak yetiştirmektir. “Önce iyi insan, sonra iyi sporcu” anlayışıyla hareket eden SEFA DOSEM SK, Türk sporuna hizmet etmeyi bir sorumluluk değil, bir görev olarak görmektedir.

Bugüne kadar elde edilen başarılar, geleceğin yalnızca bir başlangıcıdır.

SEFA DOSEM Spor Kulübü; geçmişinden aldığı güçle, gençliğe ve ülkemize değer katmaya devam eden örnek bir spor ailesi olarak yoluna emin adımlarla ilerlemektedir.

