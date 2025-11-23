ANADOLU’NUN SESİ, SİNEMANIN YENİ YÜZÜ: EFE GÜNGÖR

Efelerin Efesisin – Anadolu’nun Sesi, Sinemanın Yeni Yüzü:

EFE GÜNGÖR: “BENİM ADIM ANADOLU” BENİM KİMLİĞİM…



SİYAHKUŞAK Dergisi Özel Röportajı

Röportaj: Timuçin KARAHAN:

Sanatta samimiyetin, disipliniyle birleştiği nadir isimlerden biri Efe Güngör.

Onu sadece bir müzisyen ya da sinema oyuncusu olarak değil, Anadolu’nun ruhunu modern çağın dilinde yeniden anlatan bir sanatçı olarak tanımlamak mümkün.

Müziğinde hem Ege’nin tuzlu rüzgârı, hem Torosların direnci, hem de halkın sıcaklığı var.

Yakında vizyona girecek sinema projesiyle de çok konuşulacak gibi.

Buyurun, Efe Güngör’ün dünyasına birlikte girelim…



Efe Bey, müzikle tanışma hikâyenizi bizimle paylaşır mısınız? İlk sahne ya da ilk kayıt deneyiminiz nasıl olmuştu?

İlk bağlamamı rahmetli babam almıştı Timuçin Bey. O an hayatım değişti. Tellerine dokunduğumda sanki içimde bir kapı açıldı.

İlk sahnem küçük bir köy düğünündeydi. Elim titriyordu ama içimde tarifsiz bir huzur vardı. O gün sahnede anladım — ben artık bu yoldayım.

Halk müziğiyle modern tınıları birleştiren tarzınız nasıl doğdu?

Çünkü ben iki dünyanın da çocuğuyum Timuçin Bey. Anadolu’da doğup Avrupa’da büyüdüm.

Bağlama elimdeydi ama kulağımda rock, blues, elektronik vardı.

İkisinin duygusunu birleştirince ortaya kendi sesim çıktı — Anadolu’nun kalbiyle modern dünyanın ritmi.

Almanya’da büyümek bana farklı bir vizyon kazandırdı. Kültürlerin birleştiği ortamda müziğim de tam bu sentezden doğdu. Kesinlikle.

Ailem gurbetçi o zamanları hatırlarmısınız bilmem bir Türk sanatçının kaseti ciksada alsak, dinlesek, sıla hasreti, Anadolu hasreti vardı, her tür kıymetliydi, yeterki Türkiye’den gelmiş olsun, vatan hasreti bambaşkadır Timuçin bey, başkadır. Almanya’da büyümek de bana farklı bir vizyon kattı. Kültürlerin birleştiği bir ortamda yaşadım; müziğim de tam olarak bu birleşimi yansıtıyor. O tamamen doğal bir yansıma Timuçin Bey. Benim ruhum Ege’nin tuzlu rüzgârı, Anadolu’nun toprak kokusu. Ne yazarsam, ne söylersem içinde o duygu var. Çünkü ben ne yaparsam yapayım, Anadolu içimden çıkmaz.

Bir eserinizi oluştururken söz mü melodi mi sizi yönlendirir? Genelde önce his gelir.

O an içimde bir kıvılcım yanar, bazen bir cümleyle, bazen bir ezgiyle. Bazen sözler dökülür, bazen parmaklar melodiye gider. Ama mutlaka bir duygudan doğar. Çünkü duygusu olmayan şarkı, sadece ses olur. Kalbi elektronikle karıştırmam.

Teknoloji bir araç, ama ruhu kaybetmemek lazım. Bir parçayı yaparken ne kadar modern olursa olsun, bir bağlama sesi mutlaka girer. Çünkü o ses hem köküm hem kimliğim

Zor ama hâlâ geçerli. Çünkü halk, samimiyeti anında hisseder. Ben de bunu yaşayarak öğrendim. Yolun başında çok zorlandım ama halkın karşısına çıktığımda o bağ kuruldu. Sahte olan bir gün parlar ama gerçek olan kalır.

“Benim adım Anadolu”da dinleyiciye hangi duyguyu aktarmak istediniz?

“Benim Adım Anadolu” benim kimliğim. O şarkıda aslında sadece kendi hikâyemi değil, bu topraklarda yaşayan herkesin hikâyesini anlattım. “Kar Yağıyor Dışarda” ise biraz özlem, biraz yalnızlık. İkisinde de ortak nokta: ‘samimiyet’

Yakın gelecekte sizi nasıl projeler bekliyor?

Kendim oluyorum. Başkasına özenmeden, modayı takip etmeden, kendi yolumdan gidiyorum. Sesim değişebilir, tarzım gelişebilir ama özüm hep aynı: Anadolu. Evet, büyük bir sinema projemiz var. Aksiyon, macera, komedi ve dram bir arada. Başrolde Murat Arkın ve Cüneyt Arkın’ın manevi oğlu, menajeri Cem Ark yer alacak.

Rahmetli Cüneyt Arkın’la bir yemekteydik bir keresinde. İsveçli yapımcılara beni “Yerli Antonio Banderas’ımız” diye tanıttı. Kalkarken gözlerimin içine bakıp, “Sen Efe’sin, Efelerin Efesisin, yemişim Banderas’ı,” dedi.

O söz benim için sadece bir övgü değil, bir mirastı. Allah rahmet eylesin, müthiş bir insandı.

Sonra “Can Vatan Parçası”nı yaptık beraber. İkimiz de Anadolu çocuğuyduk, vatan sevgimiz bambaşkaydı. Cüneyt Arkın’ın disiplini, çalışma azmi müthişti. Dediği saatte orada olurdu, tam bir ustaydı.

“Murat Arkın’ın Survivor’a katılması Türkiye’de büyük heyecan yarattı.

Siz hem kendisini tanıyan biri olarak hem de Cüneyt Arkın’ın sizin klibinizde şiir okumış olması sebebiyle bu olayı nasıl yorumluyorsunuz?”

“Öncelikle Murat kardeşimi tebrik etmek lazım, Survivor gibi zorlu bir yarışmaya girmek herkesin harcı değil. Onda hem babasının gücü hem de kendi karakterinin sağlamlığı var. Cüneyt Arkın gibi bir efsanenin benim klibimde şiir okuması da hayatımın en büyük onurlarından biriydi. Bu yüzden Murat’ın böyle bir meydan okumaya girmesi beni hiç şaşırtmadı. Aile zaten komple destansı bir enerjiye sahip.”

“Sizce Murat Arkın’ın Survivor performansında babası Cüneyt Arkın’ın disiplin ve duruşunun etkisi olacak mı?”

“Kesinlikle olur. Cüneyt Arkın sadece bir oyuncu değildi; disiplin, çalışkanlık, mertlik… Bunları yıllarca herkese örnek oldu. Murat’da aynı kültürle büyüdü. O yüzden Survivor’da sadece fiziksel güç değil, karakter anlamında da çok sağlam duracağını düşünüyorum. Türk halkı da bunu hemen hissedecek.”

“Siz de oyunculuk ve sahne dünyasına yakınsınız.

Bir dost olarak Murat Arkın’ın bu yarışmada en büyük avantajı sizce ne?”

“Murat’ın en büyük avantajı, gerçekçi ve olduğu gibi biri olması. Rol yapmaz, abartmaz. Survivor’da insanlar samimiyeti anında fark eder. Bir de tabii yılların aksiyon tecrübesi var; setlerde öyle zorluklardan geçti ki parkurlar ona hafif bile kalabilir. İçtenliğini koruduğu sürece çok sevilecek ve büyük işler yapacak.”

“Bedia Akartürk gibi bir efsaneyle aynı projede yer almak nasıl bir duygu oldu?

Bu klibin sizin kariyerinizde özel bir yeri var mı?”

“Valla Bedia Akartürk gibi bir ustayla aynı projede olmak benim için tarif edilemez bir mutluluk. Çocukluğumuzdan beri dinleriz, evlerde hep onun sesi çalardı… Bir anda aynı klipte buluşmak gerçekten gurur verici. Bu iş benim için ayrı bir yerde duruyor, çünkü hem çok şey öğrendim hem de gönülden bağ kurduğum bir proje oldu.”

“Klibin çekim sürecinde sizi en çok etkileyen an neydi?

Geleneksel müzik ile modern yorumun birleşmesi sizce izleyicide nasıl bir duygu bırakıyor?”

“Çekimlerde beni en çok etkileyen şey, Bedia Hanım’ın kameranın karşısına geçtiği ilk andı. Sanki mekan bir anda sessizleşiyor, bütün ekip onun enerjisine odaklanıyor. O kadar doğal bir ışığı var ki… Biz de modern bir dokunuş ekledik ama ruh hep Anadolu’nundu. İzleyenler hem geçmişi hatırlasın hem de yeni bir nefes hissetsin istedik.”

“Bu projede güçlü bir Anadolu kültürü vurgusu var.

Genç sanatçılar için kültürel değerleri yaşatmak neden önemli sizce?”

“Bizim kültürümüz çok zengin… Hikâyemiz var, türkümüz var, toprağımız var. Bunlar kaybolmasın diye elimizden geleni yapmamız lazım. Gençlerin de sahip çıkması şart çünkü bu değerler bizi biz yapan şeyler. Bu projede de aslında tam bunu yaşadık; geçmişten aldık, bugüne taşıdık. İçimize sinen bir iş oldu.”

Siyah kuşak okurlarına bir mesajınız var mı?

Tüm okurlara selam olsun. Müzikte de, sporda da, hayatta da kalpten gelen her şey kıymetlidir.

İnancınızı kaybetmeyin, çünkü bu toprakların insanı pes etmez. Anadolu’nun yüreğiyle üretmeye, çalışmaya, sevmeye devam edin.