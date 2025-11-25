Kütahya’nın Gururu: Mustafa Oğulcan Alımlı “İl Temsilcisi Öğretmen” Olarak Ankara’da Şehrini Temsil Etti

Vasfi Aşçı

Kütahya – T.C. Millî Eğitim Bakanlığının her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlediği ve öğretmenlerin yıl boyunca yürüttükleri saha çalışmalarını esas alarak belirlediği “İl Temsilcisi Öğretmen” programında, bu yıl Kütahya’yı temsil etme onuruna Mustafa Oğulcan Alımlı layık görüldü.

Tavşanlı’da Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan ve 2015 yılında millilik atamasıyla meslek hayatına başlayan Alımlı, Bakanlık tarafından üç gün boyunca gerçekleştirilen kapsamlı etkinliklere katılarak Kütahya’yı Başkent’te başarıyla temsil etti. Program kapsamında öğretmenler Anıtkabir’i ziyaret etti ve ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki resmi törenlerde yer aldı.

Başarının Temeli: “Görevini En İyi Yapmak”

Öğretmenlik mesleğinde 10. yılını geride bırakan Mustafa Oğulcan Alımlı, il temsilcisi seçilme başarısını yalnızca kendi gayretine değil, öğrencileri, okul idarecileri ve meslektaşlarıyla kurduğu güçlü iş birliğine bağlıyor.

Başarısının merkezine ise yıllardır benimsediği şu önemli ilkeyi koyuyor:

“Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.”

Eğitimde yenilikçi projeler üretme cesareti, spor alanında alışılmışın dışında çalışmalar yürütme kararlılığı ve yetiştirdiği millî sporcular ile hem Kütahya’nın hem de Türkiye’nin eğitim vizyonuna katma değer sağlamaya devam ediyor.

Bu süreçte kendisine destek olan meslek büyüklerine ve Millî Eğitim camiasına teşekkür eden Alımlı,

“Bu görev, benim için bir onurdan öte sorumluluk duygusudur.” ifadelerini kullandı.

Ulusal Medyada Kütahya Rüzgârı

Ankara’daki program süresince Millî Eğitim Bakanlığının yaptığı resmi bilgilendirmelerde adının, Türkiye genelinde öne çıkan dört öğretmen arasında yer alması Alımlı’ya ayrı bir gurur yaşattı.

Kütahya’nın tanıtımına sağladığı katkılar, yetiştirdiği millî sporcular, yürüttüğü projeler ve sosyal sorumluluk çalışmaları sayesinde Alımlı’nın ismi; ulusal gazetelerde, televizyon kanallarında ve çeşitli haber platformlarında geniş yer buldu.

Eğitimci Bir Ailenin Mirası

Eğitime adanmış bir aileden gelen Alımlı, iki dedesinin Cumhuriyet döneminde köy okullarında öğretmenlik yaptığını ve babasının 36 yıl boyunca eğitim hizmetinde bulunduğunu belirterek, bu köklü mirası aynı inanç ve kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Alımlı, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu onurlu görevin bilinciyle, öğrencilerime ve ülkeme aynı kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğim.”

Kütahya’da Büyük Gurur

Kütahya’nın eğitim camiası, Mustafa Oğulcan Alımlı’nın elde ettiği bu anlamlı başarıdan dolayı büyük gurur duyduklarını belirterek kendisini tebrik etti.

