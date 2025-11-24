SAHADA VE MASADA ADİLETİN ÖNEMİ

Vasfi Aşçı

Türk sporunda son dönemde bahis ve “şike” iddialarıyla ilgili tartışmalar giderek büyüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıkladığı rakamlar, sporda ciddi etik sorunların varlığını ortaya koyuyor, 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğu, 152’sinin ise aktif bahis oynadığı bildirildi. Bu tablo, futbolun adalet duygusuna duyulan güveni sarsarken, Hacıosmanoğlu’nun “ahlaki bir kriz” tanımı meselenin boyutunu gözler önüne seriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bahis, müsabaka sonucunu etkileme ve şike iddialarına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. İlk etapta 17 hakem hakkında görevi kötüye kullanma ve müsabaka sonucunu etkileme suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Ancak bu süreçte yalnızca hakemleri değil, saha gözlemcilerini de gözden kaçırmamak gerekiyor. Saha gözlemcilerine hakem gözlemcisi de denilebiliyor. Maçlarda görev yapan gözlemciler, hakemlerin performansını değerlendirirler. Bu değerlendirmeler, hakemlerin kariyerini, klasmanını ve mesleki itibarını doğrudan etkiler. Eğer gözlem raporları adil, tarafsız ve objektif olmazsa, sahadaki titiz hakemlerin emeğinin değeri zedelenir. Hakemden adalet bekliyorsak, gözlemcilerin de adil olması şarttır.

TFF’nin başlattığı disiplin süreçleri önemli bir adım olmakla birlikte, sistemin güçlendirilmesi şart. Saha gözlemcilerinin adaletini sağlamak için yapılması gerekenler çok basit:

Hangi gözlemcinin hangi maça seçildiği ve neden seçildiği açık olmalı.

Gözlemciler, hakemleri adil ve ölçülebilir kriterlere göre değerlendirmeli.

Bağımsız denetim ve İhlaller tarafsız bir şekilde incelenmeli.

Gözlemciler, etik ve objektif değerlendirme konularında düzenli eğitim almalı.

Unutulmamalıdır ki adalet, saha kadar masada da başlar. Hakemden doğru düdük bekliyorsak, gözlemciden de doğru rapor beklemeliyiz. Sistem şeffaf ve adil olduğunda, hem hakemlerin itibarı korunur hem de seyircinin spora güveni yeniden sağlanır.

Düdük güven ister, güven ise ancak şeffaflıktan doğar.

