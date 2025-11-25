27. DÜNYA BÜYÜKLER KARATE ŞAMPİYONASI MISIR’DA BAŞLIYOR!

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Dünya Büyükler Bireysel Karate Şampiyonası, 27-30 Kasım 2025 tarihleri ​​arasında Mısır’ın Kahire kentinde düzenlenecek. Karate A Milli Takımımızın da mücadele edeceği şampiyonaya 88 ülkeden 384 sporcu katılacak.

Karate A Milli Takımımız Mısır’ın Kahire kentinde düzenlenecek Dünya Büyükler Bireysel Karate Şampiyonası için tatamiye çıkıyor. Bireysel kategoride düzenlenecek şampiyonada kadınlar ve erkekler, kata-kumite ve para karate yarışmaları yapılacak. 12 kategoride, Kategori başına dünyanın en iyi 32 sporcusunun elemelere katıldığı, kolaylaştırılmış bir formata sahip ilk şampiyona olma özelliği taşıyor.

Bir yıl süren yoğun bir eleme süreci yaşandı

WKF’nin dünya karatesine takım müsabakalarından ayrı olarak sunduğu ilk şampiyonası için yarışmacılar, yerlerini bir yıl süren yoğun bir eleme süreciyle elde ettiler.

88 ülke ve elemelerden çıkan 384 sporcu

Kahire’de ki şampiyonada toplamda 88 ülkenin olması ve elemelerden çıkan 384 sporcunun 12 kategoride yarışacağı, bunun karate adına dünya çapındaki erişiminin etkileyici bir göstergesi olduğuna vurgu yapılıyor.

Mısır, Avustralya. Japonya ve İtalya tüm kategorilerde var

Ev sahibi Mısır, 2032 Olimpiyat Oyunları’nı düzenleyecek Avustralya, karatenin anavatanı Japonya ve İtalya, tüm kategorilerde tam temsiliyete sahip ülkeler olarak öne çıkıyor. Bu tabloda dünya federasyonun ülkelerden beklediği spordaki hacim ve derinliklerinin bir göstergesi olarak lanse ediliyor.

Karatenin yıldızları Kahire’yi pas geçmedi!

Bir yandan madalya mücadelesi, diğer yandan ünvanlarını korumak için tatami çekişmeli mücadeleler görecek. Eleme sürecinden çıkan ve adı ön planda olan karatekalardan birçoğu Kahire’de mücadele edecek. Son şampiyonlar Li Gong (Çin), Iryna Zaretska (Azerbaycan), Christos-Stefanos Xenos (Yunanistan), Abdalla Abdelaziz (Mısır), Youssef Badawy (Mısır) ve Mehdi Filali (Fransa) gibi sporcular katılımı dört gün boyunca üst düzey rekabete tavan yaptıracak.