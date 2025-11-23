Karate Öğrencilerinden Şaban Ağaya Sürpriz

HABER: VASFİ AŞÇI HABER: VASFİ AŞÇI

Türkiye Yıldızlar Karate Ligi’nin Kocaeli etabında heyecan devam ederken, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü öğrencileri anlamlı bir sürprize imza attı.

Beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda karate antrenörü olan Şaban Ağaya, öğrencileri tarafından müsabakalar sırasında sürpriz bir kutlamayla onurlandırıldı. Genç karateciler, ellerinde hazırladıkları özel bir pasta ile öğretmenlerinin karşısına çıkarak, Öğretmenler Günü’nü kutladı. Hem şaşkın hem de mutlu olan Şaban Ağaya, öğrencilerinin bu anlamlı jesti karşısında büyük sevinç yaşarken, salonda duygusal ve neşeli anlar yaşandı.

Sürprizi hazırlayan öğrencilerden biri, “Öğretmenimiz hem sporda hem eğitimde bize yol gösteriyor. Bugün onun günü, bu yüzden küçük bir sürpriz yapmak istedik. Onun emeğine ve desteğine teşekkür etmek istedik.” dedi.

Kutlama, hem antrenörler hem de sporcular arasında büyük mutluluk yarattı. Türkiye Yıldızlar Karate Ligi’nin coşkusuna anlam katan bu özel an, sosyal medya ve kulüp içindeki paylaşımlarda da büyük beğeni topladı.

