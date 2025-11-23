SON DAKİKA!
MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
Sportoto Yıldızlar Karate Ligi’nin İlk Etabı Kocaeli’de Coşkuyla Tamamlandı
ANADOLU’NUN SESİ, SİNEMANIN YENİ YÜZÜ: EFE GÜNGÖR İLE RÖPORTAJ 💬
Fark Karate Spor Kulübü Özel Reportaj-1
BASIN AKREDİTASYONUNDA DÜZEN: KARATEDE PROFESYONEL ADIM
İZMİR DAN EĞİTİM SEMİNERİ
DENİZLİ’DE 3. ULUSLARARASI HALDUN ALAGAŞ KARATE TURNUVASI
TKF ASBAŞKANI ALİ SARIAYDIN’DAN ÖNEMLİ MESAJLAR…
Kayaoğlu Karate Spor Kulübü Denizli’de Gururla Açıldı: Spor Camiasından Büyük Destek!
Sakarya Goodyear Emeklilerinden Hüseyin Köken, Son Yolculuğuna Uğurlandı
EŞMESPOR’DA KRİTİK KARAR: ÖZER GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR.
Karate Öğrencilerinden Şaban Ağaya Sürpriz

HABER: VASFİ AŞÇI

Türkiye Yıldızlar Karate Ligi’nin Kocaeli etabında heyecan devam ederken, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü öğrencileri anlamlı bir sürprize imza attı.

Beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda karate antrenörü olan Şaban Ağaya, öğrencileri tarafından müsabakalar sırasında sürpriz bir kutlamayla onurlandırıldı. Genç karateciler, ellerinde hazırladıkları özel bir pasta ile öğretmenlerinin karşısına çıkarak, Öğretmenler Günü’nü kutladı. Hem şaşkın hem de mutlu olan Şaban Ağaya, öğrencilerinin bu anlamlı jesti karşısında büyük sevinç yaşarken, salonda duygusal ve neşeli anlar yaşandı.

Sürprizi hazırlayan öğrencilerden biri, “Öğretmenimiz hem sporda hem eğitimde bize yol gösteriyor. Bugün onun günü, bu yüzden küçük bir sürpriz yapmak istedik. Onun emeğine ve desteğine teşekkür etmek istedik.” dedi.

Kutlama, hem antrenörler hem de sporcular arasında büyük mutluluk yarattı. Türkiye Yıldızlar Karate Ligi’nin coşkusuna anlam katan bu özel an, sosyal medya ve kulüp içindeki paylaşımlarda da büyük beğeni topladı.

