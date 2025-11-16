Denizli’de 3. Haldun Alagaş Karate Turnuvası Büyük İlgi Gördü:

TKF ASBAŞKANI ALİ SARIAYDIN’DAN ÖNEMLİ MESAJLAR…

Haber: Vasfi AŞCI – SİYAHKUŞAK

Denizli, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Haldun Alagaş Karate Turnuvası ile bir kez daha Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporculara ev sahipliği yaptı. Geniş katılımla gerçekleşen organizasyonda, Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Yönetim Kurulu Asbaşkanı Av. Ali Sarıaydın da yer alarak turnuvaya destek verdi ve önemli değerlendirmelerde bulundu.

Turnuvanın açılışında konuşan Sarıaydın, Denizli’nin spor organizasyonlarına gösterdiği güçlü ev sahipliğine dikkat çekerek, artan katılımcı sayısının Türk karatesine duyulan ilginin her geçen gün büyüdüğünü gösterdiğini söyledi. Karate sporuna gönül veren herkesin bu tarz etkinliklerde bir araya gelmesinin, hem sporun gelişimine hem de sporcu motivasyonuna büyük katkı sunduğunu dile getirdi.

Konuşmasının devamında, Türk karatesinin efsane ismi Haldun Alagaş’ın spor camiasındaki özel konumuna vurgu yapan Sarıaydın, Alagaş’ın yıllardır karatede ortaya koyduğu emeklerin ve başarıların “yaşayan bir efsane” unvanını fazlasıyla hak ettiğini ifade etti. Onun yetiştirdiği sporcular ve Türk karatesine sağladığı değerli katkıların, bugün gelinen noktanın temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Turnuvanın hazırlanmasında rol alan organizasyon ekibi, antrenörler, hakemler ve sporculara teşekkür eden Sarıaydın, federasyon olarak Türk karatesini daha ileri taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi. Bu tarz organizasyonların, sporun tabana yayılmasına ve genç sporcuların kendilerini gösterme fırsatı yakalamasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Denizli’deki turnuva, hem sporcuların hem de izleyicilerin yoğun ilgisiyle tamamlanırken, Türk karatesinin geleceği adına umut verici bir atmosfer oluşturdu.

