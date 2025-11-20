Sportoto Türkiye Yıldızlar Ligi Başlıyor

Vasfi Aşçı

Türkiye Yıldızlar Karate Ligi’nin Yeni Takvimi Açıklandı

Türkiye Karate Federasyonu, Yıldızlar Karate Ligi’nin 2025–2026 dönemi takvimini ve kurallarını duyurdu. Lig, Kasım, Aralık ve Ocak aylarına yayılan üç etapta gerçekleştirilecek.

Kasım etabı 22–23 Kasım 2025, Aralık etabı ay sonu, final karşılaşmaları ise Ocak 2026 ortasında yapılacak. Her il yalnızca kendi bölgesinde yarışabilecek; İstanbul ise Avrupa ve Anadolu yakası olarak iki ayrı bölge şeklinde yer alacak.

Alt kuşak sporcular, veli ve antrenörlerinin yazılı başvurusu ile üst kuşakta yarışabilirken, üst kuşak sporcuların alt kuşakta yarışması kesinlikle yasak. Sporcular yarıştıkları her kategori için ayrı ranking puanı alacak. Üç etap sonunda kendi kategorisinde en yüksek puana sahip sporcular, Esat Delihasan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi’nde bir haftalık ücretsiz eğitim kampına katılacak.

Müsabakalara katılacak sporcu ve antrenörlerin 2025 yılı vizeli lisanslarının bulunması zorunlu. Kafile listeleri Spor Genel Müdürlüğü yönergesine uygun şekilde hazırlanacak ve kesin kayıt günü organizasyon kuruluna teslim edilecek. Listelere elle ekleme yapılamayacak. Antrenörler, federasyon tarafından verilen kimlik kartlarını müsabaka süresince görünür şekilde taşıyacak.

Tartıda antrenörlerin bildirdiği kilo esas alınacak, itiraz halinde yeniden tartı yapılacak; eksik veya fazla çıkan sporcu diskalifiye edilecek. Teknik itirazlar Merkez Hakem Kurulu’na, organizasyonla ilgili itirazlar ise Organizasyon Kurulu’na yapılacak.

Sporcular ve antrenörler federasyonun kıyafet talimatına uymak zorunda. Açılış ve madalya törenlerinde karate elbisesi veya eşofman giymek zorunlu olacak. Madalya kürsüsüne çıkmayan sporculara yeniden tören düzenlenmeyecek, ancak dereceleri korunacak.

Federasyon yetkilileri, bu düzenlemelerle Yıldızlar Karate Ligi’nin genç sporcular için daha düzenli, şeffaf ve gelişim odaklı bir yapı sunmayı hedeflediğini belirtti.

Tüm Katılımcılara başarılar.

#TürkiyeKarateFederasyonu #YıldızlarLigi #Karate #Spor #GençSporcular #KarateTürkiye #Sportoto #MilliTakım #EsatDelihasan #VasfiAşçı #Photograph