ANADOLU'NUN SESİ, SİNEMANIN YENİ YÜZÜ: EFE GÜNGÖR İLE RÖPORTAJ 💬
Fark Karate Spor Kulübü Özel Reportaj-1
YTKF, İLK EYALET BAŞKANINI BELİRLEDİ!..
BASIN AKREDİTASYONUNDA DÜZEN: KARATEDE PROFESYONEL ADIM
İZMİR DAN EĞİTİM SEMİNERİ
SHAOLİN MANASTIRININ GERÇEK TARİHİ – 6
DENİZLİ'DE 3. ULUSLARARASI HALDUN ALAGAŞ KARATE TURNUVASI
TKF ASBAŞKANI ALİ SARIAYDIN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR…
BADMİNTON NEDİR?
MISIRLI GENÇ KARATECİ NASIL ÖLDÜ?

İSLAM MAKHACHEV TARİH YAZDI!

İSLAM MAKHACHEV TARİH YAZDI!
  20 Kasım 2025 01:26
İslam Makhachev UFC 322’de Tarih Yazdı!

Haber: F. Vural YILMAZ

UFC 322’de İslam Makhachev, Jack Della Maddalena’yı mağlup ederek Welterweight (Hafif Orta Sıklet) kemerinin yeni sahibi oldu!

Makhachev, Lightweight’ten sonra Welterweight’te de şampiyonluğa ulaşarak çift sıklet şampiyonu olmayı başardı.

İslam, 5 raund boyunca güreşiyle rakibini tamamen domine etti ve üst üste 16. galibiyetini aldı. Avustralyalı Maddalena tüm rauntlar yerden kalkamadı ve skor kartlarının toplamı  50-45 Makhachev’in lehine gelişti.

Makhachev, hafif sıklet kategorisini tamamladıktan sonra 77 kiloya yükselmişti. Della Maddalena ise bu yıl Belal Muhammed’i tahtından indirdikten sonra ilk kez unvanını savunurken bu sıklette ilk kez maça çıkan güçlü Dağıstanlıyı zorlayak karşılaması bekleniyordu.

Fakat Makhachev Welterweight’te de şampiyonluğa ulaşarak çift sıklet şampiyonu olmayı başardı. Başarılı dövüşçü UFC tarihinde iki farklı sıklette kemer kazanan 11. isim oldu.

