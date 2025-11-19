İSLAM MAKHACHEV TARİH YAZDI!

İslam Makhachev UFC 322’de Tarih Yazdı!

Haber: F. Vural YILMAZ

UFC 322’de İslam Makhachev, Jack Della Maddalena’yı mağlup ederek Welterweight (Hafif Orta Sıklet) kemerinin yeni sahibi oldu!

Makhachev, Lightweight’ten sonra Welterweight’te de şampiyonluğa ulaşarak çift sıklet şampiyonu olmayı başardı.

İslam, 5 raund boyunca güreşiyle rakibini tamamen domine etti ve üst üste 16. galibiyetini aldı. Avustralyalı Maddalena tüm rauntlar yerden kalkamadı ve skor kartlarının toplamı 50-45 Makhachev’in lehine gelişti.

Makhachev, hafif sıklet kategorisini tamamladıktan sonra 77 kiloya yükselmişti. Della Maddalena ise bu yıl Belal Muhammed’i tahtından indirdikten sonra ilk kez unvanını savunurken bu sıklette ilk kez maça çıkan güçlü Dağıstanlıyı zorlayak karşılaması bekleniyordu.

Fakat Makhachev Welterweight’te de şampiyonluğa ulaşarak çift sıklet şampiyonu olmayı başardı. Başarılı dövüşçü UFC tarihinde iki farklı sıklette kemer kazanan 11. isim oldu.