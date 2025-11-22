SON DAKİKA!
Yıldızlar Liği’nde Çifte Madalyalı Şampiyon!

ARAS DERİN ERCAN

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Türkiye Yıldızlar Karate Liği start aldı ve yıldızlar tatamide adeta parladı. ALTIN çocuk Aras Derin ERCAN Kata ve Kumite kategoride çifte mutluluk yaşadı!

Sakarya’dan Aras Derin Akademi Spor Kulübü’nün sporcusu 2016 Doğumlu ALTIN çocuk Aras Derin ERCAN, Kocaeli’nde düzenlenen Yıldızlar Liği etabında Kata ve Kumite Şampiyonu olup 2 Altın madalyanın sahibi oldu.

Aras Derin tatamideki zorlu sınavından başarıyla çıkarak, hem kata hem de kumitede Altın madalya kazanarak çifte zafer yaşadı. Yıldız sporcumuzun başarısı gelecek vadetti.

Katada Enes ÖZDEMİR’i, Kumitede Eray ŞAMDAN’ı örnek aldı.

Haftada 5 gün kata ve Kumite olarak çift antrenman yapan hırslı 2016 Doğumlu Altın çocuk Aras Derin ERCAN’ın hedefi milli takım. Katada Enes ÖZDEMİR’i, Kumitede ise Eray ŞAMDAN’nı örnek alan minik sporcunuzun hedefi Milli Takım oldu.

Bıkmadan, usanmadan çalıştı; “Çok hırslı ve azimli bir çocuk!”

Antrenörü Şennur KAYMAS ERCAN, Aras Derin’in hem annesi hem antrenörü olunca karate sevgisi zirveye çıkarttı. Şennur KAYMAS, sporcusu için, “Gerçekten çok hırslı ve azimli bir çocuk. Haftada 5 gün bıkmadan usanmadan hem kata hem kumite antrenmanı yapıyoruz. Aras Derin ERCAN’ı ileride Milli Takımda göreceğime inanıyorum.” diyor.

Yıldızların parladığı Türkiye Yıldızlar Liği’nde Altın çocuk Aras Derin ERCAN’ı tebrik ediyoruz.

