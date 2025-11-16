DENİZLİ’DE 3. ULUSLARARASI HALDUN ALAGAŞ KARATE TURNUVASI

H aber : Vasfi Aşçı

Denizli, bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3. Haldun Alagaş Karate Turnuvası ile bir kez daha Türk karatesinin buluşma noktası oldu. Sporcuların heyecanı, hakemlerin profesyonelliği, antrenörlerin özverisi ve teknik ekibin kusursuz koordinasyonu sayesinde turnuva yalnızca bir müsabaka organizasyonu değil; adeta birlik, emek ve spor kültürünün yaşayan bir sahnesi haline geldi.

Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Asbaşkanı Av. Ali Sarıaydın

Turnuvaya katılarak değerlendirmelerde bulunan Av. Ali Sarıaydın, Türk karatesinin yükselen ivmesine dikkat çekti. Bu tür organizasyonların sporun gelişimine ışık tuttuğunu vurguladı. Sarıaydın’ın, “Türk karatesinin yaşayan efsanesi” dediği Haldun Alagaş’a dair sözleri, turnuvanın ruhunu güçlendiren ve yılların emeğini bugüne taşıyan duygusal bir bağ oluşturdu.

Haldun Alagaş ve Zekai Doruk

Türk karatesinin efsanesi Haldun Alagaş, yıllara yayılan emeği ve vizyonuyla turnuvanın manevi değerini artırdı. Turnuvayı her yıl daha da büyüten ve Denizli’de bir geleneğe dönüştüren Antrenör Zekai Doruk, sabrı, hassasiyeti ve özverisiyle organizasyonun ruhunu yüceltti.

Baş Hakem Salih Süer

Baş Hakem Salih Süer, kuralları görevli hakemlere bir kez daha hatırlatarak hakemlerin kusursuz bir maç yönetimi yapmasına vesile oldu. Tatamilerde sporcuları tek tek gözlemleyerek her maçın güvenli ve adil bir şekilde ilerlemesini sağladı. Bilgi sunumu sayesinde hiçbir maçta itiraz yaşanmadı ve sağlığı etkileyen bir sakatlık dahi olmadı. Her tatamiyi titizlikle takip ederek ve gezerek maçların adil çıkmasına katkı sağlayan Salih Süer hocamız, sporcuların güvenli ve adil mücadele etmesine büyük destek verdi. Disiplin, bilgi ve adaletin birleşimiyle turnuvaya güçlü bir temel oluşturdu.

Denizli Bölgesi Uluslararası Hakemi İhsan Kaya

Tatami de şef hakem olarak görev yapan İhsan Kaya hocamız, görevini sadece yönetmekle kalmayıp tüm hakemler, antrenörler ve il dışından gelen kafilelerle bizzat ilgilenerek adeta bir ev sahipliği üstlendi. Sıcakkanlı, hoşgörülü ve mütevazi duruşu, herkesin kendisini kendi memleketinde gibi hissetmesini sağladı. Güler yüzü ve dost canlısı yaklaşımı, turnuvanın hem samimi hem de sıcak bir atmosfere bürünmesine katkıda bulundu. İhsan Kaya hocamız, disiplin ve içtenliğin mükemmel bir örneğini sahaya taşıyarak hakemler ve sporcular için adeta bir güven ve motivasyon kaynağı oldu.

Dünya Hakemi Yaşar Coşkun

Açılış seremonisindeki etkileyici sunumu ve müsabakaların gidişatındaki kritik rolü, turnuvanın duygusal ve disiplinli atmosferini güçlendirdi. Hakemleri kurallar konusunda bilgilendirerek adeta görünmez bir el gibi organizasyonu yönlendirdi.

Karate Federasyonu Genel Sekreteri Hacı Başbadem

Hacı Başbadem, turnuvanın her aşamasına verdiği destekle organizasyonun disiplinli ve planlı ilerlemesini sağladı. Tatamilerde bizzat şef hakem olarak görev alarak, her maçın güvenli ve adil olmasına katkıda bulundu.

Dünya Hakemi Fatma Aktepe

Organizasyonun her aşamasında titizlik ve özveriyle görev alan Fatma Aktepe, hakemlerin ve sporcuların yanında oldu. Doğru yer ve zamanda yapılan görevlendirmelerle turnuvanın adil, akıcı ve sorunsuz ilerlemesine katkı sundu.

Murat Sis

Hakem görevlendirmeleri, ulaşım ve konaklama süreçlerini titizlikle yönetti. Tatamilerdeki akışı sağlayarak turnuvanın kesintisiz ilerlemesine destek oldu.

Şerafettin Ilık ve Dilek Bilmez

Tatami koordinasyonundaki tecrübeleri ve sessiz ama güçlü katkılarıyla organizasyonun düzenli ilerlemesine destek verdiler. Sahada görünmeyen ama varlığı her an hissedilen kahramanlardı.

Gizli Kahraman Hazım Özdemir

Perde arkasındaki özverili çalışmalarıyla turnuvanın gerçek mimarlarından biri olan Hazım Özdemir, her sürecin sorunsuz ilerlemesini önceden yaptığı planlı çalışmalarıyla sağladı.

Feride Tuğba Coşkun

Turnuvanın teknolojik altyapısında kritik rol oynayarak maçların tek bir aksama olmadan ilerlemesini sağladı. Sistemleri ustalıkla yöneterek turnuvanın zamanlamasında ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulundu.

Erdoğan Balık

Turnuvanın lojistik işlemlerinde büyük katkı sağlayan Erdoğan Balık, tüm katılımcıların her zaman zamanında ve güvenle şehre ve spor salonuna ulaşmasını sağladı. Onun titiz çalışması, organizasyonun akıcı ilerlemesinde kilit rol oynadı.

Cefâkâr ve Fedakar Hakemlerimiz

Turnuvanın her anında sahada ve her zaman taşın altına elini değil, kolunu koyan, emek veren tüm hakemlerimiz, özverileri ve kararlılıklarıyla örnek oldular. Her maçı adil ve güvenli yöneterek turnuvanın başarısında büyük pay sahibi oldular. Sizlere gönülden teşekkür ediyorum değerli meslektaşlarım.

Bu turnuva, disiplinin, saygının, dayanışmanın ve profesyonelliğin bir araya geldiği, emeğin ve duyguların birleştiği özel bir buluşmaydı. Bazen bir ailenin sıcaklığı, bazen federasyonun ciddiyeti, bazen de bir spor şöleninin coşkusu tatamilerde hissedildi. Herkesin ortak emeğiyle ortaya çıkan bu organizasyon, kalplerde iz bırakan, güven veren ve umut aşılayan bir spor şöleni oldu.

Birlikte daha nice başarılı organizasyonlarda aynı ruhu paylaşmak dileğiyle…

Karatenin değerlerine gönül veren herkesin yolu aydınlık olsun.

