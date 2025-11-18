YTKF, İLK EYALET BAŞKANINI BELİRLEDİ!..
Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF) Almanya’da ilk Eyalet başkanını belirledi.
13.11.2025 Tarihinde, Almanya’nın Baden-Vürtenberg Eyaletinde yapılan YTKF Başkanlık seçimleri sonucunda, Suat Kabasakal, Baden-Vürtenberk eyaletinin ilk Başkanı oldu.
Sayın Kabasakal’ın Başkanlığındaki YTKF, yönetim kadrosunda, Başkan Yardımcısı Tayfun Ocak, ve Mali İşlerden sorumlu Sayın Asel Osorbaeva bulunuyor.
YTKF Baden-Vürtenberg Eyalet Başkanlığından edinilen bilgiye göre, önümüzdeki günlerde, yönetim kadrosunun genişletilmesi ve 2026 Yılında yapılacak faaliyetlerin programı hazırlanarak spor kamuoyunun bilgisine sunulacak.