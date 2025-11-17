İZMİR DAN EĞİTİM SEMİNERİ

TKF, DAN EĞİTİM SEMİNERİ İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİ

15-16 Kasım 2025 tarihleri arasında İzmir Spor İl Müdürlüğünün Halkapınar tesislerinde iki gün süren harika bir DAN Sınavları öncesi eğitim semineri gerçekleşti.

Sözkonusu seminer İzmir il temsilcisi Sait ÖZKARA Sensei’nin eşsiz misafirperverliği ve İzmir’in birbirinden kıymetli Karate antrenörlerinin de bizzat terleyerek iştirak ettikleri bu seminer, beklenenin üzerinde muhtelif DAN klasmanlarında ‘175 Karate-ka’ ile başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından organize edilen bu seminerde görevli kıymetli hocalarımız olan ve 1. salonda (Shotokan stilinde) eğitim veren; Dan sınavları kurulu başkanı Sayın Recep ORAL Sensei, Sayın İsmet TURNA Sensei, Sayın Taner EROL Sensei, Sayın Erdem Özcan Sensei’lerin öncülüğünde gerçekleşti.

Diğer 2. Salonda ise Shito-Ryu stilinde Sayın Naci ÖZSOY Sensei ile Goju-Ryu stilinde Ayhan Karahan Sensei eğitim verdiler.

Bu vesileyle yaklaşık 28 yıldır görüşemediğim değerli hocalarımdan Sayın Recep ORAL ve Sayın İsmet TURNA Senseilerimle görüşme imkanım oldu.

Fatih İNCE – SİYAHKUŞAK

İzmir, TÜRKİYE