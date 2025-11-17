SON DAKİKA!
MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
SHAOLİN MANASTIRININ GERÇEK TARİHİ – 6
DENİZLİ’DE 3. ULUSLARARASI HALDUN ALAGAŞ KARATE TURNUVASI
TKF ASBAŞKANI ALİ SARIAYDIN’DAN ÖNEMLİ MESAJLAR…
BADMİNTON NEDİR?
MISIRLI GENÇ KARATECİ NASIL ÖLDÜ?
KHABİB NURMAGOMEDOV’UN ANTRENÖRLÜK KARİYERİ DEVAM EDECEK!
Kayaoğlu Karate Spor Kulübü Denizli’de Gururla Açıldı: Spor Camiasından Büyük Destek!
İSLAM MAKHACHEV İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
Sakarya Goodyear Emeklilerinden Hüseyin Köken, Son Yolculuğuna Uğurlandı
EŞMESPOR’DA KRİTİK KARAR: ÖZER GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR.

İZMİR DAN EĞİTİM SEMİNERİ
TKF, DAN EĞİTİM SEMİNERİ İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİ

15-16 Kasım 2025 tarihleri arasında İzmir Spor İl Müdürlüğünün Halkapınar tesislerinde iki gün süren harika bir DAN Sınavları öncesi eğitim semineri gerçekleşti.

Dan Kurulu Başkanı Recep ORAL – Sensei Fatih İNCE

   Sözkonusu seminer İzmir il temsilcisi Sait ÖZKARA Sensei’nin eşsiz misafirperverliği ve İzmir’in birbirinden kıymetli Karate antrenörlerinin de bizzat terleyerek iştirak ettikleri bu seminer, beklenenin üzerinde muhtelif DAN klasmanlarında ‘175 Karate-ka’ ile başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Fatih İNCE – Shihan İsmet TURNA

   Türkiye Karate Federasyonu tarafından organize edilen bu seminerde görevli kıymetli hocalarımız olan ve 1. salonda (Shotokan stilinde) eğitim veren; Dan sınavları kurulu başkanı Sayın Recep ORAL Sensei, Sayın İsmet TURNA Sensei, Sayın Taner EROL Sensei, Sayın Erdem Özcan Sensei’lerin öncülüğünde gerçekleşti.

   Diğer 2. Salonda ise Shito-Ryu stilinde Sayın Naci ÖZSOY Sensei ile Goju-Ryu stilinde Ayhan Karahan Sensei eğitim verdiler.

   Bu vesileyle yaklaşık 28 yıldır görüşemediğim değerli hocalarımdan Sayın Recep ORAL ve Sayın İsmet TURNA Senseilerimle görüşme imkanım oldu.

Fatih İNCESİYAHKUŞAK
İzmir, TÜRKİYE

