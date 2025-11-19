Fark Karate Spor Kulübü Özel Reportaj-1

Vasfi Aşçı

Fark Karate Spor Kulübü Baş Antrenörü İlyas Uran ile 3.Haldun Alagaş Turnuvası Üzerine Özel Röportaj

3.Haldun Alagaş Karate Turnuvası’nda elde edilen büyük başarı, karate camiasında dikkatleri üzerine çekerken Fark Karate Spor Kulübü de bu başarıda adından söz ettiren kulüplerden biri oldu. Turnuvayı 21 altın, 13 gümüş ve 15 bronz madalya ile tamamlayan kulüp, hem performans hem de takım disipliniyle öne çıktı. Biz de bu başarının perde arkasını konuşmak için kulübün baş antrenörü İlyas Uran ile bir araya geldik.

1. Haldun Alagaş Karate Turnuvası’ndaki büyük başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu başarı sizin için ne ifade ediyor?

İlyas Uran:

Bu başarı bizim için çok önemli. Bu maçı 2026 sezonuna açılış maçı olarak değerlendiriyoruz, başarılı olmamıza rağmen sporcularımızın eksikliklerini gördük sporcularımızla ilgili gerekli notları aldık buna göre tekrar çalışmalarımızı şekillendireceğiz.

2. Sporcularınızın 21 altın, 13 gümüş ve 15 bronz madalya kazanması çok büyük bir başarı. Bu sonuçların ardındaki en önemli etkenler nelerdi?

İlyas Uran:

Bu başarının temelinde kesinlikle disiplin ve planlı çalışma var. Fark Karate Spor Kulübü yeni bir kulüp olmasına rağmen, biz her sporcumuza baştan beri yüksek hedefler koyuyoruz. Tüm müsabık sporcularımıza milli takım kapısını gerçek bir hedef olarak gösteriyoruz ve antrenman programlarımızı bu doğrultuda planlıyoruz. Sporcularımız da bu hedefleri benimseyip disiplinle çalıştıkları için bu derece istikrarlı başarılar ortaya çıkıyor. Bence bu turnuvadan aldığımız sonuçların asıl kaynağı da budur.

3. Turnuva sürecinde gerek saha içinde gerek saha dışında emek veren asistan antrenörlerinizden bahseder misiniz? Bu ekip çalışması size nasıl katkı sağlıyor?

İlyas Uran:

Kesinlikle söylemem gerekir ki bu başarının en büyük parçalarından biri ekip çalışmasıdır. Çocukluklarından beri kulübümüzde yetişen, zamanla antrenörlüğe ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştiren çok değerli bir asistan ekibim var. Onlar hem işlerine sahip çıkıyor hem de sporcularımızın her an yanında bulunarak turnuva yoğunluğunu paylaşıyor. Özellikle kalabalık kategorilerde yarıştığımız müsabakalarda yükümü büyük ölçüde hafifletiyorlar. Bir kulübün sürdürülebilir başarısı için güçlü bir ekip şart; ben bu konuda gerçekten çok şanslıyım.

4. Turnuvaya hazırlık süreciniz nasıldı? Sporcularınızı bu seviyeye getirmek için nasıl bir antrenman programı uyguladınız?

İlyas Uran:

Bu turnuva için özel veya farklı bir program uygulamadık. Çünkü bu tarz müsabakalar bizim için amaç değil, araçtır. Daha çok sporcularımızın eksiklerini görmek, kondisyonlarını test etmek ve teknik-taktik açıdan onları değerlendirmek için katıldığımız maçlardır. Esas planlamamızı ve yoğun hazırlıklarımızı milli takım kotası veren Premier Lig, Türkiye Şampiyonası gibi büyük organizasyonlara göre yapıyoruz. Haldun Alagaş Turnuvası ise sezon öncesi güzel bir ölçüm ve geri bildirim süreci oldu.

5. Derece yapan veya yapamayan tüm sporculara teşekkür ettiniz. Sizin için sporcuda “başarı” sadece madalya kazanmak mıdır, yoksa başka kriterleriniz de var mı?

İlyas Uran:

Benim için başarı, kesinlikle sadece madalyadan ibaret değil. Hayatta madalyadan daha önemli kazanımlar var. Kulübümüzde yetişen her sporcunun öncelikle vatanına, milletine, bayrağına ve tüm değerlerimize bağlı, ahlaklı bireyler olarak yetişmesi benim en büyük önceliğim. Sportif başarı bunun üzerine inşa edilen bir katman sadece. Branşımızda onları en iyi noktalara ulaştırmak için elimden geleni yapıyorum; ancak karakter gelişimi her şeyin önünde geliyor. O yüzden derece yapsın yapmasın, emek veren tüm sporcularım benim için değerlidir.

İlyas Uran’ın bu vizyoner yaklaşımı, Fark Karate Spor Kulübü’nün kısa sürede elde ettiği başarıların tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Disiplin, ekip ruhu ve doğru hedeflerle şekillenen bu yapı, önümüzdeki yıllarda da adını sıkça duyuracak gibi görünüyor.

