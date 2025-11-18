BASIN AKREDİTASYONUNDA DÜZEN: KARATEDE PROFESYONEL ADIM

Haber : Vasfi Aşçı

Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Ertekin’in duyurduğu yeni uygulama, karate organizasyonlarında uzun süredir eksikliği hissedilen basın düzeninin artık resmî olarak hayata geçtiğini gösteriyor. Federasyon, resmi görevlendirmesi olmayan kişi ve kuruluşların yazılı izin almadan canlı yayın yapamayacağını açıkladı. Bu sistem, futbolda ve birçok spor branşında yıllardır uygulanan akreditasyon düzeninin karateye uyarlanmış hâlidir.

Futboldaki süreci yakından takip eden biri olarak şunu net söyleyebilirim: Basın mensubu olarak sahaya girebilmek sadece adrelasyon kartını almakla sınırlı değil, aynı zamanda saha içi görevler için numaralı basın yeleği de verilmekte. Sezon öncesi gerekli evraklarımız TFF veya Gazeteciler Cemiyeti’ne iletilir. Evraklarımız uygun bulunursa hem akreditasyon kartımız hem de saha içinde görev yapmamızı sağlayacak basın yeleğimiz hazırlanır. Sezon içinde ani değişiklikler veya ek görevlendirme gerektiğinde ise medya kuruluşumuz yine gerekli bildirimleri yapar; uygun görülen kişiler kartlarını ve yeleklerini alarak maç günü görevlerini yerine getirir. Ben de bağlı olduğum gazetemle bu uygulamayı bizzat deneyimliyor, futbol maçlarında sahada görev yaparak sürecin işleyişini birebir gözlemliyorum.

Karatede de bu düzen aynı şekilde işliyor olacak. Tatami çevresinde kontrolsüz çekimlerin ve izinsiz yayınların önüne geçilmesi, sporcuların ve hakemlerin dikkatinin dağılmasını engelleyecek, organizasyon görevlilerin ve antrenörlerin çalışmalarını daha güvenli ve düzenli bir ortamda sürdürmelerini sağlayacak.

Akreditasyon sadece sporcular ve hakemler için değil, seyirciler için de büyük bir farklılık olacak. Tatami kenarındaki kalabalık azalacak, izleyicilerin görüş açısı kapanmayacak ve salon düzeni daha estetik daha akıcı ve daha nizami bir hâl alacak. Bu sayede müsabakaların seyir keyfi de ciddi şekilde artacak.

Açılış törenleri, madalya seremonileri ve kapanış etkinliklerinde de yalnızca görevli basın mensuplarının bulunması sağlanacak. Böylece görevli fotoğrafçılar ve kameramanlar doğru açılardan çekim yapabiliyor olacak, sporcular ve protokol ise tören akışını bozmadan programlarını gerçekleştirebilecekler. Görüntü kalitesi ve röportaj ortamı yükselecek, organizasyonun prestiji artacak.

Tüm bunları futbol müsabakalarında deneyimleyen biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki, Sayın Mustafa Ertekin’in açıkladığı akreditasyon sistemi, karate camiası için yerinde ve gerekli bir adım.

Karate sporumuz büyüdükçe düzenin önemi de katlanarak artıyor, bu kararla birlikte karate, hem basın hem seyirci hem de organizasyon açısından artık çok daha sağlam, çok daha profesyonel bir zemine kavuşmuş oluyor. Bu vizyon sayesinde bir önemli adım daha hayata geçirildi, sporumuz hak ettiği seviyeye doğru emin adımlarla ilerliyor.

— Saygılarımla,

—Vasfi Aşçı

