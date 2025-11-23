Sportoto Yıldızlar Karate Ligi’nin İlk Etabı Kocaeli’de Coşkuyla Tamamlandı

VASFİ AŞÇI VASFİ AŞÇI

Türkiye Karate Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Sportoto Yıldızlar Karate Ligi, Kocaeli’de gerçekleştirilen birinci etabıyla büyük bir coşku ve heyecana sahne oldu. Üç etaptan oluşan ligin ilk ayağı, Darıca Eray Şamdan Spor Salonu’nda yüzlerce sporcunun kıyasıya mücadelesine ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 1170 sporcu, 280 farklı kategoride tatamiye çıkarak hem kata hem kumite müsabakalarında performans sergiledi. Katılımın yoğunluğu ve mücadelelerin yüksek seviyesi, Türk karatesinin geleceği adına büyük umut verdi.

Federasyon yetkilileri, yeni oluşturulan bu lig formatının yıldız yaş kategorisindeki sporcular için önemli bir basamak olduğunu belirterek; ikinci etabın Aralık ayı sonunda, final etabının ise Ocak ayının ortalarında yapılacağını ifade etti. Final etabının ardından bölgelerinde dereceye giren sporcular, Milli Takım Kamp Eğitim Merkezi’nde bir haftalık özel kampa davet edilerek uluslararası arenaya hazırlanmaya başlayacak.

Açılışta Protokolden Geniş Katılım

Darıca’daki açılış töreni, geniş bir protokol katılımıyla gerçekleşti. Törene;

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba ,

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ,

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ,

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan ,

Belediye Başkan Yardımcıları Hüsamettin Ergül ve Volkan Akbaş ,

Darıca Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Bayram Özbaş ,

Meclis Üyesi Mustafa Kaya ,

Darıca Belediye Eğitim Spor Kulübü Sportif Koordinatörü Ali Erdal katılım sağladı.

Protokol üyeleri, sporcularla yakından ilgilenerek başarı dileklerinde bulundu; organizasyonda görev alan antrenörler, hakemler ve veliler ise emekleri nedeniyle teşekkürle anıldı.

“Türk karatesinin geleceği bu çocuklarda”

Türkiye Karate Federasyonu yetkilileri, organizasyonun önemine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yıldızlar Ligi, genç sporcularımızın uluslararası arenaya adım atmadan önce tecrübe kazandığı kritik bir proje. Bugün burada mücadele eden gençler, önümüzdeki yılların dünya ve olimpiyat şampiyon adaylarıdır.”

Kocaeli Karate İl Temsilciliğinden Örnek Misafirperverlik

Kocaeli etabının sorunsuz ve başarılı bir şekilde sürdürülmesinde, Kocaeli Karate İl Temsilciliği’nin gösterdiği mükemmel misafirperverlik büyük rol oynadı.

Sporcular, antrenörler, hakemler ve misafirlerle yakından ilgilenen temsilcisi Yaşar Çoşkun ve il hakem kurulu başkanı Oya Küçükateş Karakuş; gün boyunca sunduğu özenli ikramlar, güler yüzlü yaklaşım ve profesyonel organizasyon anlayışıyla takdir topladı. Hem salon düzeni hem de lojistik süreçlerin kusursuz yönetilmesi, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Müsabakalar Madalya seromonisi ile Tamamlandı

Darıca Eray Şamdan Spor Salonu’nda iki gün süren müsabakalar, bugün yapılan tüm karşılaşmalarının ardından tamamlandı. İlk etabın ardından sporcular, ikinci etap için hazırlıklarına devam edecek.

