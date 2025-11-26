SON DAKİKA!
MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
27. DÜNYA BÜYÜKLER KARATE ŞAMPİYONASI MISIR’DA BAŞLIYOR!
27. DÜNYA BÜYÜKLER KARATE ŞAMPİYONASI MISIR’DA BAŞLIYOR!
Kütahya’nın Gururu: Mustafa Oğulcan Alımlı “İl Temsilcisi Öğretmen” Olarak Ankara’da Şehrini Temsil Etti
Kütahya’nın Gururu: Mustafa Oğulcan Alımlı “İl Temsilcisi Öğretmen” Olarak Ankara’da Şehrini Temsil Etti
SAHADA VE MASADA ADALETİN ÖNEMİ
SAHADA VE MASADA ADALETİN ÖNEMİ
Sportoto Yıldızlar Karate Ligi’nin İlk Etabı Kocaeli’de Coşkuyla Tamamlandı
Sportoto Yıldızlar Karate Ligi’nin İlk Etabı Kocaeli’de Coşkuyla Tamamlandı
ANADOLU’NUN SESİ, SİNEMANIN YENİ YÜZÜ: EFE GÜNGÖR
ANADOLU’NUN SESİ, SİNEMANIN YENİ YÜZÜ: EFE GÜNGÖR
Yıldızlar Liği’nde Çifte Madalyalı Şampiyon! ARAS DERİN ERCAN
Yıldızlar Liği’nde Çifte Madalyalı Şampiyon! ARAS DERİN ERCAN
Sportoto Türkiye Yıldızlar Ligi Başlıyor
Sportoto Türkiye Yıldızlar Ligi Başlıyor
ANADOLU’NUN SESİ, SİNEMANIN YENİ YÜZÜ: EFE GÜNGÖR İLE RÖPORTAJ 💬
ANADOLU’NUN SESİ, SİNEMANIN YENİ YÜZÜ: EFE GÜNGÖR İLE RÖPORTAJ 💬
İSLAM MAKHACHEV TARİH YAZDI!
İSLAM MAKHACHEV TARİH YAZDI!
Fark Karate Spor Kulübü Özel Reportaj-1
Fark Karate Spor Kulübü Özel Reportaj-1

KAHİRE’DE HEDEF BAŞARI, ÇITA YÜKSEK!

KAHİRE’DE HEDEF BAŞARI, ÇITA YÜKSEK!
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Karate A Milli Takımımız Mısır’ın Kahire kentinde 27-30 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası’nda mücadele verecek.

Sensei Okay Arpa (Karate Milli Takım Teknik Direktörü)

Sensei Okay Arpa (Karate Milli Takım Teknik Direktörü)

.F. Vural YILMAZSİYAHKUŞAK

Güçlü ülkelerin çıta yükselterek geldiği Kahire’de millilerimizin hedefi ülkemizi başarıyla temsil etmek ve yükselen çıtaya ortak olarak iyi bir derece yapmak istiyor.  Özellikle Milli Takımımızın bu şampiyonada baskın ve kazanan takım yapısını sergilemesi bekleniyor.

4 ülke 12 kategorinin tümünde mücadele ederken Türkiye 9 kategoride mücadele hakkı bulunuyor.

Şampiyonanın Rekabetci Lansmanı İlgi Çekiyor!

WKF’nin 2025 Dünya Büyükler Bireysel Şampiyonası, dört gün boyunca yoğun ve dünya standartlarında bir rekabete hazırlanıyor. Yeni eleme sistemi, geliştirilmiş etkinlik yapısı ve karatenin en tanınmış sporcularının katılımıyla, sporun vizyonu yükselmeye devam ediyor. 

Milli Takımımızın Kahire’de yakalayacağı başarı 2025’in son çeyreğinde önemli bir yer tutacak.


TÜRKİYE KARATE A MİLLİ TAKIMI

Teknik Ekip:

Okay Arpa – Teknik Direktör
Cengiz Çınar – Antrenör
Nurkan Kayacık –  Antrenör
Derviş Güneş – Antrenör
Abdullatif Altuntaş – Antrenör
Cumali Sarıdoğan – Antrenör
Mehmet Zeki Demir – Antrenör
Yıldız Aras – Antrenör
Yasin Çetintaş – Para Karate Antrenör

Kadın A Milli Takımı:

Fatma Naz Yenen – 61 kg.
Eda Eltemur – 68 kg.
Meltem Hocaoğlu Akyol – 68 kg.
Dilara Bozan – Kata
Nesrin Cevatzade – Para Karate

Erkek A Milli Takımı:

Eray Şamdan – 60 kg.
Ömer Abdurrahim Özer – 67 kg.
Ömer Faruk Yürür – 75 kg.
Hakan Arslan – 84 kg.
Enes Özdemir – Kata
Berkay Uslu – Para Karate

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.