KAHİRE’DE HEDEF BAŞARI, ÇITA YÜKSEK!

Karate A Milli Takımımız Mısır’ın Kahire kentinde 27-30 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası’nda mücadele verecek.

.F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Güçlü ülkelerin çıta yükselterek geldiği Kahire’de millilerimizin hedefi ülkemizi başarıyla temsil etmek ve yükselen çıtaya ortak olarak iyi bir derece yapmak istiyor. Özellikle Milli Takımımızın bu şampiyonada baskın ve kazanan takım yapısını sergilemesi bekleniyor.

4 ülke 12 kategorinin tümünde mücadele ederken Türkiye 9 kategoride mücadele hakkı bulunuyor.

Şampiyonanın Rekabetci Lansmanı İlgi Çekiyor!

WKF’nin 2025 Dünya Büyükler Bireysel Şampiyonası, dört gün boyunca yoğun ve dünya standartlarında bir rekabete hazırlanıyor. Yeni eleme sistemi, geliştirilmiş etkinlik yapısı ve karatenin en tanınmış sporcularının katılımıyla, sporun vizyonu yükselmeye devam ediyor.

Milli Takımımızın Kahire’de yakalayacağı başarı 2025’in son çeyreğinde önemli bir yer tutacak.



TÜRKİYE KARATE A MİLLİ TAKIMI

Teknik Ekip:

Okay Arpa – Teknik Direktör

Cengiz Çınar – Antrenör

Nurkan Kayacık – Antrenör

Derviş Güneş – Antrenör

Abdullatif Altuntaş – Antrenör

Cumali Sarıdoğan – Antrenör

Mehmet Zeki Demir – Antrenör

Yıldız Aras – Antrenör

Yasin Çetintaş – Para Karate Antrenör

Kadın A Milli Takımı:

Fatma Naz Yenen – 61 kg.

Eda Eltemur – 68 kg.

Meltem Hocaoğlu Akyol – 68 kg.

Dilara Bozan – Kata

Nesrin Cevatzade – Para Karate

Erkek A Milli Takımı:

Eray Şamdan – 60 kg.

Ömer Abdurrahim Özer – 67 kg.

Ömer Faruk Yürür – 75 kg.

Hakan Arslan – 84 kg.

Enes Özdemir – Kata

Berkay Uslu – Para Karate