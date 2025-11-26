KAHİRE’DE HEDEF BAŞARI, ÇITA YÜKSEK!
Karate A Milli Takımımız Mısır’ın Kahire kentinde 27-30 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası’nda mücadele verecek.
.F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK
Güçlü ülkelerin çıta yükselterek geldiği Kahire’de millilerimizin hedefi ülkemizi başarıyla temsil etmek ve yükselen çıtaya ortak olarak iyi bir derece yapmak istiyor. Özellikle Milli Takımımızın bu şampiyonada baskın ve kazanan takım yapısını sergilemesi bekleniyor.
4 ülke 12 kategorinin tümünde mücadele ederken Türkiye 9 kategoride mücadele hakkı bulunuyor.
Şampiyonanın Rekabetci Lansmanı İlgi Çekiyor!
WKF’nin 2025 Dünya Büyükler Bireysel Şampiyonası, dört gün boyunca yoğun ve dünya standartlarında bir rekabete hazırlanıyor. Yeni eleme sistemi, geliştirilmiş etkinlik yapısı ve karatenin en tanınmış sporcularının katılımıyla, sporun vizyonu yükselmeye devam ediyor.
Milli Takımımızın Kahire’de yakalayacağı başarı 2025’in son çeyreğinde önemli bir yer tutacak.
TÜRKİYE KARATE A MİLLİ TAKIMI
Teknik Ekip:
Okay Arpa – Teknik Direktör
Cengiz Çınar – Antrenör
Nurkan Kayacık – Antrenör
Derviş Güneş – Antrenör
Abdullatif Altuntaş – Antrenör
Cumali Sarıdoğan – Antrenör
Mehmet Zeki Demir – Antrenör
Yıldız Aras – Antrenör
Yasin Çetintaş – Para Karate Antrenör
Kadın A Milli Takımı:
Fatma Naz Yenen – 61 kg.
Eda Eltemur – 68 kg.
Meltem Hocaoğlu Akyol – 68 kg.
Dilara Bozan – Kata
Nesrin Cevatzade – Para Karate
Erkek A Milli Takımı:
Eray Şamdan – 60 kg.
Ömer Abdurrahim Özer – 67 kg.
Ömer Faruk Yürür – 75 kg.
Hakan Arslan – 84 kg.
Enes Özdemir – Kata
Berkay Uslu – Para Karate