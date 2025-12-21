Gülşen Ailesi, azim ve disiplinle elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

ŞAMPİYON GÜLŞEN AİLESİ’NE PROTOKOLDEN TEBRİK YAĞMURU

Haber Merkezi

Malatya’nın gurur kaynağı olan Gülşen Ailesi, 13–17 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılarla şehri bir kez daha sporun zirvesine taşıdı. Şampiyonadan dönen aile, Malatya protokolü tarafından büyük bir coşkuyla tebrik edildi.

Malatya’nın Gururu Oldular

Türkiye genelinden birçok sporcunun katıldığı şampiyonada Gülşen Ailesi, azim ve disiplinle elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Malatya/Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel GÜLER, bu başarıların yalnızca bireysel bir kazanım olmadığını, aynı zamanda Malatya’nın gençleri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek aileyi tebrik etti. GÜLER, “Bu başarı, ilimizdeki spor kültürünün gelişimine büyük katkı sağlayacaktır,” dedi.

Spor Camiasından Tam Destek

Spor Şube Müdürü Sezgin YILDIRIM da Gülşen Ailesi’ni kutlayarak, elde edilen bu derecelerin planlı ve istikrarlı bir çalışmanın sonucu olduğunu ifade etti. YILDIRIM, “Gülşen Ailesi’nin başarısı, Malatya sporunun yükselen bir değer olduğunu bir kez daha göstermiştir,” diyerek aileyi takdir etti.

Eğitim ve Spor El Ele

Eğitim Şube Müdürü ve yazar Murat AYHAN ise Gülşen Ailesi’nin hem spor hem de temsil açısından örnek bir başarı hikâyesi ortaya koyduğunu belirtti. Sporun ve eğitimin birlikte ilerlemesi gerektiğini vurgulayan AYHAN, kaleme aldığı kitabını aileye hediye ederek bu anlamlı başarıyı özel bir jestle kutladı.

Malatya’nın Yükselen Gücü

Gülşen Ailesi’nin Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği dereceler, spor camiasında geniş yankı uyandırdı. Azim, disiplin ve aile dayanışmasıyla kazanılan bu başarı, Malatya’nın spor alanında yükselen bir güç olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Protokolden gelen tebrikler ise bu hak edilmiş başarının değerini bir kez daha ortaya koydu.

Gülşen Ailesi, Malatya’nın adını başarıyla temsil etmeye devam ederken, spor camiasında da ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Bu örnek başarı hikâyesi, gelecekteki genç sporcular için güçlü bir motivasyon kaynağı olmaya aday.