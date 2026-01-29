Vasfi Aşçı

BİR ŞAMPİYONLUK GECESİ, BİR DOSTLUK HİKÂYESİ: KARTEPE GENÇLERBİRLİĞİ

Bu akşam, Kartepe Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Kemal Adıberi’nin daveti üzerine, Kartepe Ferah Restaurant’ta düzenlenen şampiyonluk kutlamasına katıldım. Uzun, zorlu ve mücadeleci bir sezonun ardından gelen bu başarı; gecenin her anına heyecan, mutluluk ve haklı bir gurur olarak yansımıştı. Ortam son derece samimi, bir o kadar da anlamlıydı.

Spor camiasının önde gelen isimlerinin bir araya geldiği gecede; Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, kulüp yöneticileri, idareciler, sporcular ve basın mensupları aynı çatı altında buluştu. Kısacası, Kartepe’nin spor hafızası bu akşam tek bir masada toplandı.

Altı sezon süren sabırlı ve inançlı mücadelenin ardından Kartepe Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün Süper Amatör Lig’e yükselmesi, yalnızca bir kulübün değil; tüm Kartepe’nin ortak gururu hâline gelmişti. O sevinç, o heyecan ve o mutluluk salondaki herkesin yüzünde net bir şekilde okunuyordu. Bu tablo, başarının ne kadar geniş bir karşılık bulduğunu fazlasıyla gösteriyordu.

Bu başarıyı anlamak için biraz geriye gitmek gerekiyor. Kemal Adıberi, 2018 yılında kapanmış bir kulübü yeniden ayağa kaldırarak uzun ve zorlu bir yolculuğun ilk adımını attı.

2018–2019 sezonunda yarı finalde Tavşanlı karşısında elenen Kartepe Gençlerbirliği,

2019–2020 sezonunu, bitime üç maç kala üçüncü sırada tamamladı.

2020–2021 sezonu pandemi nedeniyle yarım kaldı.

2021–2022 sezonunda ise emekler karşılığını buldu ve 2. Amatör Lig’de şampiyonluk yaşandı.

2022–2023 sezonunda Eşme finali oynandı.

2024–2025 sezonu altıncı sırada tamamlandı.

Ve 2025–2026 sezonunda, altı yıllık sabrın ve istikrarlı çalışmanın sonucu olarak 1. Amatör Lig şampiyonluğu geldi ve Süper Amatör Lig’in kapısı sonuna kadar açıldı.

İşte bu yüzden bu şampiyonluk bir gecelik sevinç değil; yıllara yayılan bir emeğin, sabrın ve inancın ödülüdür.

Gecenin en anlamlı anlarından biri ise, Kartepe Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Kemal Adıberi’nin konuşmasıydı. Emeğe, sabra ve birlikte hareket etmenin gücüne vurgu yapan Adıberi; bu şampiyonluğun tesadüf değil, planlı ve disiplinli bir çalışmanın sonucu olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Açık konuşmak gerekirse, kendisini yakından tanıyanlar için bu başarı sürpriz değildi.

Burada kişisel bir parantez açmak isterim. Kemal Adıberi ile yıllara dayanan samimi bir dostluğumuz var. Ben kulüp başkanlığı görevindeyken de, bu görevi bıraktıktan sonra da kulüpsel muhabbetlerimiz hiç kopmadı. Aramızda her zaman resmî sıfatların ötesinde, gerçek bir abi–kardeş yakınlığı oldu.

Bu şampiyonluğun; kararlı, sabırlı ve planlı bir çalışmanın doğal sonucu olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Zor zamanlarda geri adım atmayan, iyi günlerde rehavete kapılmayan bir duruş sergiledi. İşini şansa değil, emeğe bıraktı. Sahadaki sonuç da, ortaya konan bu anlayışın en net karşılığı oldu.

Bu vesileyle başta Kemal Adıberi olmak üzere; bu başarıda emeği geçen tüm yönetim kadrosunu, teknik ekibi ve sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden sporcuları yürekten kutluyorum. Bu şampiyonluk sadece bir kupa değil; doğru yolda ısrar etmenin, sabrın ve birlikte hareket etmenin kazanımıdır.

Kartepe Gençlerbirliği için bu başarının bir son değil, çok daha güçlü yarınların başlangıcı olmasını diliyorum.

