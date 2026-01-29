SON DAKİKA!
BİR ŞAMPİYONLUK GECESİ, BİR DOSTLUK HİKÂYESİ: KARTEPE GENÇLERBİRLİĞİ
MİLLİ TAKIM, DUYGUYLA DEĞİL SİSTEMLE KURULUR
KiHON (基本) ‘’Nana korobi ya oki’’ (七転び八起き)
BU BİR VEDA DEĞİL, ZİRVEDE KALMANIN ONURU
KARATE 1 PREMİER LİG’İN İSTANBUL ETABI SONA ERDİ
KARŞILAŞTIRMA: KARATE 1 PREMİER LİĞ’İN İSTANBUL ETABINDA ÇITA YÜKSELTİK!
UFC 324 GERÇEKLEŞTİ: JUSTİN GAETHJE, PADDY PİMPLETT’E YOL VERMEDİ!
BİR SPOR DEĞİL, BİR TERBİYE MESELESİ.
RİTİM, NEFES VE BİÇİM ÜZERİNDEN GELENEKSEL SHOTOKAN KARATE-DO’NUN KADİM SAVAŞ AKLIYLA YENİDEN OKUNUŞU
MUAY THAİ DOĞU ANADOLU BÖLGE ŞAMPİYONASI AĞRI’DA BAŞLADI
SERDİVAN, TÜRK KARATESİNİN KALBİ OLUYOR

Vasfi Aşçı

SERDİVAN, TÜRK KARATESİNİN KALBİ OLUYOR

Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası öncesinde, Türk karatesinin önemli isimleri Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir araya geldi. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Sayın Ercüment Taşdemir ile Sakarya Karate İl Temsilcisi Nurkan Kayacık, Serdivan Belediyesi’nin ev sahipliğinde ağırlandı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, ilçede böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Genç sporcularımızın böylesi büyük bir şampiyonada mücadele edecek olması Serdivan için ayrı bir gurur kaynağı. Sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Serdivan’ın spora verdiği desteğin son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, bu tür iş birliklerinin Türk karatesinin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Sakarya Karate İl Temsilcisi Nurkan Kayacık ise organizasyonun Sakarya’da düzenlenmesinin kent sporuna değer kattığını dile getirdi.

Gerçekleşen ziyaret, şampiyona öncesinde kurumlar arası uyumun ve ortak spor vizyonunun güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

