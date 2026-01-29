Vasfi Aşçı

SERDİVAN, TÜRK KARATESİNİN KALBİ OLUYOR

Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası öncesinde, Türk karatesinin önemli isimleri Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir araya geldi. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Sayın Ercüment Taşdemir ile Sakarya Karate İl Temsilcisi Nurkan Kayacık, Serdivan Belediyesi’nin ev sahipliğinde ağırlandı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, ilçede böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Genç sporcularımızın böylesi büyük bir şampiyonada mücadele edecek olması Serdivan için ayrı bir gurur kaynağı. Sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Serdivan’ın spora verdiği desteğin son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, bu tür iş birliklerinin Türk karatesinin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Sakarya Karate İl Temsilcisi Nurkan Kayacık ise organizasyonun Sakarya’da düzenlenmesinin kent sporuna değer kattığını dile getirdi.

Gerçekleşen ziyaret, şampiyona öncesinde kurumlar arası uyumun ve ortak spor vizyonunun güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

