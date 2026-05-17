Dövüş Sporlarında Bilimsel Devrim:

Dr. Sinan Ağlar’ın Muaythai Eseri Dünyaya Açıldı!

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

“Türkiye Muaythai Federasyonu ve saygın üniversitelerin desteğiyle hazırlanan, Dr. Sinan Ağlar imzalı ‘Muaythai’de Travma, Yaralanma Türleri ve Önleyici Stratejiler’ kitabı, spor dünyasında yeni bir dönem başlatıyor.”

Uluslararası Kongrede Muaythai Yaralanmaları Hakkında Önemli Bilimsel Sunum

Spor bilimleri alanındaki çalışmalarıyla tanınan Dr. Sinan Ağlar, III. International Congress on Exercise and Sports Sciences (ICESS-2025) kapsamında gerçekleştirdiği sunumla uluslararası akademik camiada büyük ilgi topladı. “Muaythai’de Travma, Yaralanma Türleri ve Önleyici Stratejiler” başlıklı bilimsel çalışmasıyla kongrede yer alan Dr. Ağlar, dövüş sporlarında sık karşılaşılan sakatlıklar ve bunlara yönelik önleyici tedbirler üzerine önemli bilgiler paylaştı.

“Müsabaka ve sparring antrenmanlarında yaralanma riskinin arttığı vurgulandı.”

Muaythai sporcularında yaygın olarak görülen alt ekstremite kontüzyonları, kas zorlanmaları, el ve ayak bileği travmaları ile yüz bölgesi yaralanmalarına odaklanan çalışma, bu tür sakatlıkların nedenlerini ve önlenmesine yönelik stratejileri detaylı bir şekilde ele aldı. Dr. Ağlar, özellikle müsabaka ve sparring antrenmanlarında yaralanma riskinin arttığını vurgulayarak, koruyucu ekipman kullanımı, doğru tekniklerin öğrenilmesi, uygun antrenman planlaması ve yeterli dinlenme sürelerinin sporcu sağlığı için kritik önem taşıdığını belirtti.

Bilimsel derleme niteliğindeki bu çalışma, yalnızca Muaythai antrenörleri için değil, aynı zamanda spor hekimleri ve performans uzmanları için de değerli bir kaynak niteliği taşıyor. Çalışmanın, Muaythai sporunda sporcu sağlığını koruma amacıyla literatüre önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Kongrenin uluslararası niteliği ise dikkat çekti.

Organizasyonun tanıtım görsellerinde Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Brezilya, İspanya, Özbekistan, Kazakistan, İran, Kırgızistan, Hollanda, Rusya, Ukrayna, Tunus, Bulgaristan, Portekiz, Türkmenistan, Suriye, Karadağ, Tayland ve Sudan gibi birçok ülkenin bayrağı yer aldı. Bu geniş katılım, spor bilimleri ve Muaythai alanındaki akademik çalışmaların dünya genelinde yoğun ilgi gördüğünü bir kez daha kanıtladı.

Dr. Sinan Ağlar’ın sunduğu bilimsel içerik, hem akademik çevrelerde hem de dövüş sporları topluluğunda büyük yankı uyandırdı. Çalışmanın uluslararası düzeyde daha fazla araştırmaya ilham vermesi ve sporcu sağlığını önceliklendiren yeni yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlaması umut ediliyor.

