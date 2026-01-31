PFL DÖVÜŞCÜSÜ DAKOTA DİTCHEVA, GALATASARAY’I İZLEDİ!

Haber: F. Vural YILMAZ

Dakota Ditcheva, Galatasaray’ı izledi. Ünlü PFL dövüşçüsü Dakota Ditcheva, Manchester City – Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Liği maçını izlemeye geldi.

Profesyonel dövüşçü Manchester City taraftarı olmasıyla biliniyor ve çoğu zaman maçları takip ediyor. Türk takımı Galatasaray’ın Manchester’a gelmesi Ditcheva’yı harakete geçirdi!

Tuttuğu takımı ve sarı kırmızılı ekibi izlemeye gelen dövüşçü ayağının tozuyla mikrofonu eline aldı. Ditcheva’ın bu görüntüsü Galatasaray taraftarının bulunduğu stad ekranına yansıdı. Maçı Manchester 2-0 kazanırken temsilcimiz Play-off’a kaldı.

Dövüşçü medya hesabından yaptığı açıklamada, “Beni tekrar kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Man City. Etihad’a geri dönmek çok güzel.” dedi.

Ditcheva Kimdir?

Dakota Ditcheva, bulgar kökenli İngiliz aileden gelen ve muay thai ile karate ustası annesinden etkilenerek dövüş sanatlarına yönelen bir sporcudur. 30 Kasım 2024’te, karma dövüş sanatları dünyasında ilk İngiliz kadın olarak dünya şampiyonu unvanını elde etti. Profesyonel rekabetlerde 15-0’lık mükemmel rekorla dikkat çekiyor.