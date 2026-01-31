SON DAKİKA!
UFC 324 GERÇEKLEŞTİ: JUSTİN GAETHJE, PADDY PİMPLETT’E YOL VERMEDİ!
TÜRKİYE SPOR TOTO KARATE YILDIZLAR LİĞİ FİNAL ETABI AÇILIŞLA BAŞLADI
ROSE NAMAJUNAS’I AĞLATAN MAÇ!
BİR ŞAMPİYONLUK GECESİ, BİR DOSTLUK HİKÂYESİ: KARTEPE GENÇLERBİRLİĞİ
SERDİVAN, TÜRK KARATESİNİN KALBİ OLUYOR
MİLLİ TAKIM, DUYGUYLA DEĞİL SİSTEMLE KURULUR
BU BİR VEDA DEĞİL, ZİRVEDE KALMANIN ONURU
KARATE 1 PREMİER LİG’İN İSTANBUL ETABI SONA ERDİ
KARŞILAŞTIRMA: KARATE 1 PREMİER LİĞ’İN İSTANBUL ETABINDA ÇITA YÜKSELTİK!
UFC 324 GERÇEKLEŞTİ: JUSTİN GAETHJE, PADDY PİMPLETT’E YOL VERMEDİ!
MUAY THAİ DOĞU ANADOLU BÖLGE ŞAMPİYONASI AĞRI’DA BAŞLADI
PFL DÖVÜŞCÜSÜ DAKOTA DİTCHEVA, GALATASARAY’I İZLEDİ!

Haber: F. Vural YILMAZ

Dakota Ditcheva, Galatasaray’ı izledi. Ünlü PFL dövüşçüsü Dakota Ditcheva, Manchester City – Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Liği maçını izlemeye geldi.

Profesyonel dövüşçü Manchester City taraftarı olmasıyla biliniyor ve çoğu zaman maçları takip ediyor. Türk takımı Galatasaray’ın Manchester’a gelmesi Ditcheva’yı harakete geçirdi!

Tuttuğu takımı ve sarı kırmızılı ekibi izlemeye gelen dövüşçü ayağının tozuyla mikrofonu eline aldı. Ditcheva’ın bu görüntüsü Galatasaray taraftarının bulunduğu stad ekranına yansıdı. Maçı Manchester 2-0 kazanırken temsilcimiz Play-off’a kaldı.

Dövüşçü medya hesabından yaptığı açıklamada, “Beni tekrar kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Man City. Etihad’a geri dönmek çok güzel.” dedi.

Ditcheva Kimdir?

Dakota Ditcheva, bulgar kökenli İngiliz aileden gelen ve muay thai ile karate ustası annesinden etkilenerek dövüş sanatlarına yönelen bir sporcudur. 30 Kasım 2024’te, karma dövüş sanatları dünyasında ilk İngiliz kadın olarak dünya şampiyonu unvanını elde etti. Profesyonel rekabetlerde 15-0’lık mükemmel rekorla dikkat çekiyor.

