WELLNESS, GELECEĞİN ANTRENÖRLERİNİ YETİŞTİRİYOR!

Wellness, Malatya’da Geleceğin Antrenörlerini Yetiştiriyor!

Muhammet Kemal GÜLŞEN

Malatya’da spor ve sağlıklı yaşam alanında önemli bir eğitim faaliyeti gerçekleştiriliyor. Türkiye His Federasyonu Wellness tarafından organize edilen “Wellness 1. Kademe Antrenörlük Kursu”, hem Malatya’dan hem de çevre illerden gelen yoğun taleple başladı. 08-12 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen kurs, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Toplamda 21 katılımcının yer aldığı bu eğitim, bölgedeki spor kültürüne katkı sağlamayı ve geleceğin antrenörlerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Kursun Amacı ve İçeriği

Kurs, Türkiye His Federasyonu Wellness’in uzman eğitmenlerinden Özbekhan Güçlü tarafından yürütülüyor. Program kapsamında; antrenman prensipleri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, temel sporcu eğitimi ve motivasyon gibi konular ele alınıyor. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerin de yer aldığı kurs, katılımcılara spor dünyasında daha etkin bir rol üstlenme fırsatı sunuyor.

Eğitim süreci oldukça yoğun ve kapsamlı bir şekilde ilerliyor. Katılımcılar, sporun temel prensiplerini öğrenirken aynı zamanda sağlıklı yaşam alışkanlıklarını nasıl geliştirebileceklerini de keşfediyor. Bu tür kursların, bölgedeki spor gönüllülerine önemli fırsatlar sunduğu ve spor alanında profesyonel bir kariyer inşa etmek isteyenler için büyük bir adım olduğu belirtiliyor.

Destek ve Takdir

Yeni göreve atanan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Sezgin Yıldırım, kursun düzenlenmesi sürecindeki katkılarıyla takdir topladı. Katılımcılar, Yıldırım’ın spora yönelik yenilikçi ve destekleyici yaklaşımını vurgulayarak, bu kursun hayata geçirilmesinde büyük bir rol oynadığını ifade etti. Yıldırım, yaptığı açıklamada, “Türkiye His Federasyonu Başkanı Sayın Kerim Çomoğlu’na ve Malatya İl Temsilcisi Ahmet Dalcı’a desteklerinden ötürü teşekkür ederim,” dedi.

Bölge Sporuna Katkı

Bu tür eğitimlerin bölgedeki spor kültürünü geliştirme açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken yetkililer, kursa katılan bireylerin alacakları belgelerle spor alanında daha aktif roller üstlenebileceklerini belirtti. Ayrıca kursun, Malatya ve çevresindeki spor gönüllüleri için önemli bir fırsat olduğu ifade edildi.

Türkiye His Federasyonu Wellness’in düzenlediği bu tür organizasyonlar, sadece bireylerin bilgi ve becerilerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki spor faaliyetlerinin gelişimine de katkı sağlıyor. Eğitimlere katılan bireyler, öğrendiklerini uygulamaya geçirerek hem kendi kariyerlerinde ilerleme kaydediyor hem de çevrelerindeki insanlara ilham veriyor.

Sonuç olarak, Wellness 1. Kademe Antrenörlük Kursu, Malatya’da spora olan ilginin artmasına vesile oluyor ve sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırıyor. Bu tür etkinliklerin devam etmesiyle birlikte bölgedeki spor faaliyetlerinin daha da güçleneceği öngörülüyor.