2027 AVRUPA OYUNLARI EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASI RESMEN İMZALANDI

Haber Merkezi

Avrupa Olimpiyat Oyunları’nın dördüncü edisyonu 2027 yılında İstanbul’da düzenlenecek. Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa Oyunları için Ev Sahibi Ülke Anlaşmasını resmen imzaladı.

İstanbul’da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları için Ev Sahibi Ülke Anlaşmasını resmen imzaladı. Ev Sahibi Ülke Anlaşması, Bakanlığın 2027 yılındaki 4. Avrupa Oyunları’na tam desteğini vurgularken, bu yılın başlarında imzalanan Ev Sahibi Şehir Sözleşmesi’nin temelleri üzerine inşa edildi.

EOC Başkanı Spyros Capralos ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak imzaladı

Anlaşma, EOC Başkanı Spyros Capralos ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından imzalandı. Ayrıca, EOC İcra Kurulu Üyesi ve Romanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mihai Covaliu liderliğindeki EOC Koordinasyon Komisyonu üyelerini de onaylandı. Komisyon, önümüzdeki 19 ay boyunca hazırlıkları denetleyecek. EOC İcra Kurulu Üyesi ve Hırvatistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Zlatko Mateša ise Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak şöyle konuştu:

“Türkiye, 2027 Avrupa Oyunları’na İstanbul’da ev sahipliği yapmaktan gurur duymaktadır. Bugün imzalanan Ev Sahibi Ülke Anlaşması, Hükümetimizin olağanüstü bir etkinlik sunma konusundaki tam kararlılığını göstermektedir. İstanbul, büyük uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapma konusunda köklü ve gururlu bir geleneğe sahiptir. Kıtanın en iyi sporcularını, Olimpiyat hayallerinin peşinden koşarken ülkemizde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Avrupa Oyunları’nda Türk sporunun ve misafirperverliğinin en iyisini sergilemesini sağlamak için EOC, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz.”

Daha önce ‘Ev Sahibi Şehir Sözleşmesi’ Frankfurt’ta imzalamıştı

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı yaptığı dönemde, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı Spyros Capralos ile Almanya’nın Frankfurt kentinde 28 Şubat Cuma günü düzenlenen EOC Genel Kurulu’nda ‘Avrupa Oyunları Ev Sahibi Kent Sözleşmesi’ imzalamıştı.