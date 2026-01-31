TÜRKİYE SPOR TOTO KARATE YILDIZLAR LİĞİ FİNAL ETABI AÇILIŞLA BAŞLADI

Türkiye Spor Toto Karate Yıldızlar Ligi Final Etabı Açılışla Başladı

Haber: Vasfi AŞÇI

29 Ocak – 2 Şubat 2026

Türkiye Spor Toto Karate Yıldızlar Ligi Final Etabı, Sakarya Metehan Başar Spor Salonu’nda düzenlenen açılış töreniyle resmen başladı.

Karate camiasını bir araya getiren organizasyonun açılışına; Sakarya AK Parti Milletvekili Ali İnci, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sakarya Cumhuriyet Savcısı Ceyhun Albayrak, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Orhan Bayraktar, Sakarya Yeşilay İl Başkanı Av. Kağan Kemal Buran ve Sakarya ASKF Başkan Vekili Necmettin Koçak katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda protokol üyeleri tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Tören kapsamında organizasyona katkı sunan kişi ve kurumlara plaket takdim edilirken, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, turnuvanın başarıyla hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Taşdemir ayrıca final etabında mücadele edecek tüm sporculara başarılar dileyerek fair-play vurgusu yaptı.

