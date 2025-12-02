MÜCADELE SPORLARI FESTİVALİ PENDİK’DE GERÇEKLEŞTİ!



Haber: Kemal YOLCU Pendik mücadele Sporları derneği ve Pendik Belediyesi işbirliği ile yapılan 23 Kulüp den 450 sporcunun katılımıyla Pendik Belediyesi Şehit Burhan Öner Spor kompleksi‘nden 29-30 Kasım’da gerçekleşti.



Şampiyonaya mücadele sporlarının Tekvando, Karete, Kick Boks, Wushu, Pencaksılat, MuayThai ve Boks branşlarında katılım sağlandı. Derneğe üye spor kulübü tüm çocukların ilk defa tatamiye çıktığı bu güzel ortamda hem çocuklar hem veliler heyacanlı anlar yaşadılar.

Birinci gün yapılan açılışa Pendik belediye başkan yardımcısı, Nuri Tüzek, ilçe milli eğitim müdürü Ertan Saygun, Gençlik Spor İlçe Müdürü Burak Sinopluoğlu, eski ilçe spor Müdürü Tolga Demir ve tüm kulüp başkanlarımız katılarak sporcu ve aileleri ile birlikte çocukların Şenliğine ve mutluluğuna ortak oldular.

.

yaptığı hizmetin bir devamı olarak gördüğü geleceğimiz gençlerine olan desteğini ve hediyeleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu sporun temel taşı olan amatör Spor kulüpleri bir araya gelmesini sağlayan Pendik mücadele spor kulüpleri derneği Başkanı Tacetin Ata, kuruluş yılında yaptığımız festivalde, Pendik belediye Başkanı Ahmet Cin’ in yereldeyaptığı hizmetin bir devamı olarak gördüğü geleceğimiz gençlerine olan desteğini ve hediyeleri için ayrıca teşekkür ediyoruz.