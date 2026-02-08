SON DAKİKA!
MALATYA'DA ULUSLARARASI SPOR BULUŞMASI

Avrupa Birliği destekli “OreDown Projesi” kapsamında Malatya, sporun birleştirici gücünü uluslararası bir platformda sergiledi.
Kapsayıcı Spor Topluluğu Spor Kulübü ve Yeşilyurt HEM Özel Yürekler Kurs Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, engelli bireylerin topluma kazandırılmasında sporun rolü vurgulandı.

  9 Şubat 2026 00:13 | Güncellenme: 9 Şubat 2026 00:15
Malatya’da Uluslararası Spor Buluşması:

Ülkeden Heyetler ‘Kapsayıcı Oryantiring’ İçin Bir Araya Geldi

Muhammet Kemal GÜLŞEN

Avrupa Birliği destekli “OreDown Projesi” kapsamında Malatya, sporun birleştirici gücünü uluslararası bir platformda sergiledi.

Kapsayıcı Spor Topluluğu Spor Kulübü ve Yeşilyurt HEM Özel Yürekler Kurs Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, engelli bireylerin topluma kazandırılmasında sporun rolü vurgulandı.

Etkinliğe İspanya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, Hırvatistan ve Bosna Hersek’ten gelen olimpiyat komitesi temsilcileri, spor yöneticileri ve uzmanlar katıldı. Üç gün süren program boyunca, katılımcılar hem Malatya’nın misafirperverliğiyle ağırlandı hem de engelli bireylerin spor aracılığıyla topluma entegrasyonu konusunda önemli adımlar atıldı.

Oryantiring Sporu Herkese Uygun Hale Geliyor

Etkinliğin en dikkat çeken bölümü, oryantiring sporunun engelli bireyler için uyarlanması ve kapsayıcı spor uygulamalarının geliştirilmesi oldu. Oryantiring eğitmeni Muhammet Kemal Gülşen liderliğinde düzenlenen eğitimlerde, katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgiler aktarıldı. Eğitimlerde üç temel konu üzerinde duruldu:

-Erişilebilirlik: Oryantiring parkurlarının farklı engel gruplarına uygun hale getirilmesi.

-Entegrasyon: Özel gereksinimli bireylerin spor yoluyla fiziksel ve psikolojik gelişimlerinin desteklenmesi.

-Sürdürülebilirlik: Modern ve kapsayıcı spor modellerinin uluslararası düzeyde uygulanabilir hale getirilmesi.

“Malatya’dan Avrupa’ya İlham Olduk”

Eğitimlerin ardından açıklamalarda bulunan Muhammet Kemal Gülşen, sporun bireyler üzerindeki dönüştürücü etkisine vurgu yaptı. Gülşen, “Oryantiring sadece bir spor değil, aynı zamanda bireylere stratejik düşünme ve özgüven kazandıran bir yaşam pratiğidir. OreDown Projesi ile bu sporu kapsayıcı bir modelle nasıl geliştirebileceğimizi gösterdik. Malatya’dan yükselen bu vizyonun Avrupa’da geniş yankı bulacağına inanıyoruz,” dedi.

Malatya, Geleceğin Spor Modeline Ev Sahipliği Yaptı**

Proje ortağı ülkelerin temsilcileri, Malatya’daki organizasyonun kalitesinden ve misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. OreDown Projesi sayesinde Malatya, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı hedefleyen modern spor modellerinin geliştirilmesinde öncü bir rol üstlendi.

Bu uluslararası etkinlik, Malatya’nın yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa çapında da kapsayıcı spor modelleriyle örnek bir şehir olarak öne çıkmasını sağladı.

 

