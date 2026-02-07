ÇADIRDAN TÜRKİYE ZİRVESİNE: GÖKTÜRK AKADEMİ’NİN ZORLU YÜRÜYÜŞÜ

Vasfi Aşçı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, depremin ardından imkânsızlıklar içinde kurulan Göktürk Akademi Spor Kulübü, Türk karate camiasında dikkat çeken bir başarı hikâyesine imza attı. Bir spor salonundan değil, bir çadırdan yola çıkan kulüp, bugün Türkiye dereceleriyle adından söz ettiriyor.

Başantrenör Sedat Fahlioğulları önderliğinde çalışmalarını sürdüren Göktürk Akademi, Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Sportoto Türkiye Yıldızlar Ligi Final Etabı’nda önemli dereceler elde etti. Turnuvaya 10 sporcu ile katılan kulüp, 7 madalya kazanarak büyük bir başarıya ulaştı.

Şampiyonada Eylül Ezel, Ela Nur Ezel ve Sıraç Ağlamış Türkiye şampiyonu olurken, Beyza Aytekin Türkiye ikincisi, Deniz Asel Işık, Mira Ezel ve Nidanur Yakıcı ise Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca Ela Nur Ezel, Eylül Ezel, Mira Ezel ve Sıraç Ağlamış, genel sıralamada Türkiye birincisi olarak milli kamp kadrosuna davet edildi.

Ancak bu başarının arka planında ciddi maddi zorluklar bulunuyor. Deprem sonrası kurulan kulüp, çalışmalarını sınırlı imkânlarla sürdürüyor. Sporcuların önemli bir bölümü, antrenmanlara kısıtlı şartlarda hazırlanırken, önlerinde yer alan federasyon kamp süreci, ulaşım, konaklama ve kamp giderleri nedeniyle aileler için büyük bir yük oluşturuyor.

Milli kamp daveti alan sporcular için sürecin devam edebilmesi, maddi destek bulunmasına bağlı. Aksi halde bu başarıların sürdürülebilirliği ciddi risk altına girecek. Kulüp yetkilileri, sporcuların hak ettikleri eğitim ve gelişim sürecinden kopmaması için destek çağrısında bulunuyor.

Başantrenör Sedat Fahlioğulları, yaşanan süreci şu sözlerle ifade etti:

“Depremden sonra çok zor şartlarda bu kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız büyük emek verdi, Türkiye dereceleri elde etti. Milli kamp onlar için çok önemli ama maddi olarak zor bir süreç. Bu çocukların yalnız bırakılmaması gerekiyor.”

Göktürk Akademi’nin elde ettiği bu sonuçlar, sadece bir spor başarısı değil; yokluklar içinde verilen mücadelenin, disiplinli çalışmanın ve ayakta kalma iradesinin göstergesi olarak öne çıkıyor. Şimdi ise bu başarının devam edebilmesi için sporun ve sporcuların yanında duracak desteklere ihtiyaç duyuluyor.

