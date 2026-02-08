SON DAKİKA!
UFC 324 GERÇEKLEŞTİ: JUSTİN GAETHJE, PADDY PİMPLETT’E YOL VERMEDİ!
SAVAŞIN GÖLGESİNDEN ŞAMPİYONLUK ÇIKTI!
MALATYA’DA ULUSLARARASI SPOR BULUŞMASI
Süper Amatör’de Düşme Hattı Son Haftada Netleşti
ÇADIRDAN TÜRKİYE ZİRVESİNE: GÖKTÜRK AKADEMİ’NİN ZORLU YÜRÜYÜŞÜ
ÖNCE IBF KEMERİNİ KAZANDI, TARİH YAZDI, SONRA BİR YILDIZ TAKTI: ELİF NUR TURHAN
TÜRKİYE KARATE ŞAMPIYONASI MANİSA’DA YAPILACAK
ERAY ŞAMDAN’DAN KOCAELİSPOR’A ANLAMLI DESTEK!
SAKARYA’DAKİ KARATE YILDIZLAR LİĞİ FİNALİ’NDE TRABZON KULÜBÜNÜN BÜYÜK BAŞARISI
ÜNİVERSİTELER ARASI TÜRKİYE MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI BURDUR’DA…
Kocaeli’nin Gururu Mert Halıcı Ünilig’de Türkiye Şampiyonu
İstanbul Tatamisinde Zirve Değişmedi: Hüseyin Baş Spor Kulübü Yine Lider

İstanbul’da üç gün boyunca cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilen İstanbul Minikler ve Yıldızlar Karate İl Şampiyonası, yoğun katılım ve yüksek tempolu karşılaşmalarla tamamlandı. Sezona genel klasman liderliğiyle güçlü bir giriş yapan Hüseyin Baş Spor Kulübü, sezonun ikinci il şampiyonasında da üstün performansını sürdürerek kürsünün en üst basamağındaki yerini bırakmadı.

Şampiyona sonunda Genel Klasman Şampiyonluğu, Kızlar Genel Klasman Şampiyonluğu ve Erkekler Genel Klasman Şampiyonluğu unvanlarını aynı anda kazanan tek kulüp olan Hüseyin Baş Spor Kulübü, İstanbul karate sahnesindeki istikrarlı yükselişini bir kez daha tescilledi.

Turnuva süresince kulüp sporcuları bireysel müsabakalarda da öne çıktı.

Altın madalya kazanarak kendi kategorilerinde şampiyonluğa ulaşan sporcular; Deniz Berra Baş, Zümra Cemre Çakır, Öykü Oymak, Nur Beril Öztürk, Sina Lafçı, Nidanur Çevik, Öykü Fatma Çelik, Atlas Sel, Ahmet Emir Çeliktepe, Hasan Acar, Saygın Şakar ve Pusat Konuşkan oldu.

Gümüş madalya ile ikincilik kürsüsüne çıkan sporcular Atlas Sel, Sümeyye Aydın, Sena Çeliktepe ve Cesur Keçicioğlu olurken; Ahmet Emir Çeliktepe ve Can Efe Erkul ise bronz madalya kazanarak organizasyonu kürsüde tamamladı.

Elde edilen bu derecelerle Hüseyin Baş Spor Kulübü, İstanbul Minikler ve Yıldızlar Karate İl Şampiyonası’na hem takım bazında hem de bireysel performanslarla damga vurdu. Kulüp, ortaya koyduğu bu tabloyla sezonun kalan bölümünde de şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu net biçimde ortaya koydu.

#HüseyinBaşSporKulübü #İstanbulKarateİlTemsilciliği #GenelKlasman #Şampiyon #Karate #TürkiyeKarateFederasyonu

 

 

