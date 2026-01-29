Vasfi Aşçı

MİLLİ TAKIM, DUYGUYLA DEĞİL SİSTEMLE KURULUR

Türk karatesinde uzun süredir konuşulan ama netleşmeyen birçok konu, Sakarya’da düzenlenen Yıldızlar Karate Ligi Final Etabı öncesinde yapılan açıklamalarla birlikte artık daha açık bir zemine oturdu. Federasyon Başkanımızın Sayın Ercüment Taşdemir, antrenörlere yönelik sözleri, sadece bir bilgilendirme değil; aynı zamanda Türk karatesi için bir yol haritası niteliğindeydi.

En net mesaj şuydu: Milli takım artık mazeretlerle değil, sonuçlarla kurulacak.

Bir Türkiye Şampiyonası, üç Premier Lig ve bir uluslararası turnuva… Sporcular bu beş organizasyonda elde edecekleri sonuçlarla ranking sistemine dahil olacaklar. Bu sisteme girmeyen, yarışmayan, mücadele etmeyen sporcu milli takım hayali kuramayacak. “Bir puanla kaybettik”, “O gün olmadı” gibi cümleler bundan sonra kimseye kapı açmayacak.

Ancak burada önemli bir denge de özellikle vurgulandı. Evet, ranking sistemi zorunlu. Ama milli takım seçiminin nihai yetkisi yine Teknik Kurul’da. Çünkü spor sadece rakamdan ibaret değil. Bazen bir sporcu liglere katılır ama ortaya koyduğu performans milli takım seviyesini karşılamaz. İşte tam da bu noktada, teknik akıl devreye girer.

Federasyon Başkanının altını çizdiği bir başka gerçek ise oldukça netti:

“Avrupa’ya gideceksek, en iyileri seçmek zorundayız.”

Zayıf performanslarla, sadece sistemden geçtiği için bir sporcuyu milli formayla sahaya sürmenin kimseye faydası yok. Milli takım, ismin değil kalitenin, torpilin değil emeğin adresi olmalı.

Açıklamalarda kuşak sistemiyle ilgili yapılan düzenleme de bu bakış açısının bir parçasıydı. Siyah kuşak artık bir formalite değil; bekleme süresi olan, kriterleri net, resmî bir süreç haline getiriliyor. Bu da Türk karatesinde “herkes siyah kuşak” algısının önüne geçmeyi hedefliyor.

Aslında verilen mesaj çok basit ama bir o kadar da güçlüydü:

Disiplin, sistem ve adalet.

Belki bu düzenlemeler herkesi mutlu etmeyecek. Belki alışkanlıklar bozulacak, bazı konfor alanları daralacak. Ama gerçek şu ki; güçlü bir milli takım, ancak güçlü bir sistemle kurulur. Ve görünen o ki, Türk karatesi artık bu yolda kararlı adımlarla ilerlemek istiyor.

Tüm bu kararlı adımlar, Federasyon Başkanımızın spora hâkimiyeti, vizyoner bakış açısı ve Türk karatesini geleceğe taşıma iradesinin açık bir göstergesidir. Alınan kararlar, günü kurtarmaya değil, kalıcı başarıyı inşa etmeye yöneliktir. Türk karatesi bugün, doğru zamanda doğru kararları alabilen bir yönetim anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Bu istikrar ve kararlılık sürdükçe, milli takımın uluslararası arenada çok daha güçlü sonuçlara imza atacağına olan inanç da her geçen gün artmaktadır. #va

