SON DAKİKA!
SAVAŞIN GÖLGESİNDEN ŞAMPİYONLUK ÇIKTI! Avrupa Yıldızlar, Gençler ve (U21) Şampiyonası 6-8 Şubat tarihlerinde Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlendi. Ukrayna Milli Takımı 13 madalya (4 altın, 7 gümüş, 2 bronz) kazanarak tarihinde ilk kez genel klasmanda birinci oldu.
KUŞADASI RİTMİK ADA SPOR KULÜBÜ’NE GURUR VEREN DAVET
KUŞADASI RİTMİK ADA SPOR KULÜBÜ’NE GURUR VEREN DAVET
MALATYA’DA WUSHU KUNG FU ŞAMPİYONASI YAPILDI, DEPREM ŞEHİTLERİMİZ ANILDI
MALATYA’DA WUSHU KUNG FU ŞAMPİYONASI YAPILDI, DEPREM ŞEHİTLERİMİZ ANILDI
SAVAŞIN GÖLGESİNDEN ŞAMPİYONLUK ÇIKTI!
SAVAŞIN GÖLGESİNDEN ŞAMPİYONLUK ÇIKTI!
MALATYA’DA ULUSLARARASI SPOR BULUŞMASI
MALATYA’DA ULUSLARARASI SPOR BULUŞMASI
İstanbul Tatamisinde Zirve Değişmedi: Hüseyin Baş Spor Kulübü Yine Lider
İstanbul Tatamisinde Zirve Değişmedi: Hüseyin Baş Spor Kulübü Yine Lider
Süper Amatör’de Düşme Hattı Son Haftada Netleşti
Süper Amatör’de Düşme Hattı Son Haftada Netleşti
ÇADIRDAN TÜRKİYE ZİRVESİNE: GÖKTÜRK AKADEMİ’NİN ZORLU YÜRÜYÜŞÜ
ÇADIRDAN TÜRKİYE ZİRVESİNE: GÖKTÜRK AKADEMİ’NİN ZORLU YÜRÜYÜŞÜ
ÖNCE IBF KEMERİNİ KAZANDI, TARİH YAZDI, SONRA BİR YILDIZ TAKTI: ELİF NUR TURHAN
ÖNCE IBF KEMERİNİ KAZANDI, TARİH YAZDI, SONRA BİR YILDIZ TAKTI: ELİF NUR TURHAN
TÜRKİYE KARATE ŞAMPIYONASI MANİSA’DA YAPILACAK
TÜRKİYE KARATE ŞAMPIYONASI MANİSA’DA YAPILACAK
ERAY ŞAMDAN’DAN KOCAELİSPOR’A ANLAMLI DESTEK!
ERAY ŞAMDAN’DAN KOCAELİSPOR’A ANLAMLI DESTEK!

KUŞADASI RİTMİK ADA SPOR KULÜBÜ

KUŞADASI RİTMİK ADA SPOR KULÜBÜ
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Kuşdası Ritmik ada spor külübü

Levent Aydemir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.