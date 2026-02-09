SAVAŞIN GÖLGESİNDEN ŞAMPİYONLUK ÇIKTI!

2026 Avrupa Yıldızlar, Gençler ve (U21) Şampiyonası 6-8 Şubat tarihlerinde Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlendi. Ukrayna Milli Takımı 13 madalya (4 altın, 7 gümüş, 2 bronz) kazanarak tarihinde ilk kez genel klasmanda birinci oldu.

UKRAYNA ŞAMPİYONLUK KUTLADI!



Haber: F. Vural YILMAZ

Ukrayna, Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limassol kentinde düzenlenen 2026 EKF Yıldızlar, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası’nda madalya tablosunun zirvesinde yer aldı.

2026 Avrupa Yıldızlar, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası 6-8 Şubat tarihlerinde Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlendi. Ukrayna Milli Takımı 13 madalya (4 altın, 7 gümüş, 2 bronz) kazanarak tarihinde ilk kez genel klasmanda birinci oldu.

EKF Yıldızlar, Gençler ve 21 Yaş Altı Şampiyonası Limassol’daki Spyros Kyprianou Atletizm Merkezi’nde gerçekleşti. Yarışmalara, kıtanın 47 ülkesinden 1.276 genç sporcu katılırken Ukrayna’yı 36 sporcu temsil etti.

Ukrayna takımı ilk iki günde mükemmel bir performans sergileyerek 11 final kazandı, 2 bronz madalya ve üç beşincilik elde etti.

Yarışmanın üçüncü günü olan 8 Şubat’ta tüm kategorilerde finaller düzenlendi.

Ukrayna Milli Takımı’nın Limassol’da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası madalya sıralaması;

Altın (4)

Mark Dorosh (-52 kg), Sofia Eliy (-54 kg); gençler – Maksym Vechkanov (-55 kg), U21 – Daria Bulay (84+ kg).

Gümüş (7)

Hanna Maistrenko (-47 kg), Diana Popova (-61 kg); gençler – Veronika Kotenko (-48 kg), Ulyana Baranova (-66 kg), Serhiy Stankov (-68 kg), Vladislav Rudenko (76+ kg), U21 – Oleksandr Kozylyan (84+ kg).

Bronz (2)

Maria Gnes (gençler, -53 kg), Georgy Pitsul (U21, -75 kg).

Gençler Avrupa Şampiyonası’nda kazanılan toplam ödül sayısı (13) açısından Ukrayna milli takımı, geçen yılki şampiyonadaki rekorunu bir kez daha tekrarladı.

Ukraynalı sporcular 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanmıştı. Ancak kalite açısından mavi-sarı takım 36 sporcu ile katıldığı şampiyonada yeni bir rekor kırdı. Bronz madalya sayısı azalırken altın-gümüş madalyalara yönelmiş oldular.