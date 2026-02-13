ELAZIĞLI SPORCULARDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA BÜYÜK BAŞARI
Gençler A Kategorisi Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’da,
Haber Merkezi
Adana’da 7-8 Şubat tarihlerinde düzenlenen Gençler A Kategorisi Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda önemli dereceler elde etti.
Okul Sporları A Gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’na katılan sporcular önemli dereceler elde ederek şampiyonadan madalyalarla döndü.
Sol Kol:
60 kg Tahaber Saraç: Türkiye 1.’si
75 kg Lachin Yusupov: Türkiye 7.’si
80 kg David Yusupov: Türkiye 4.’sü
Sağ Kol:
60 kg Tahaber Saraç: Türkiye 4.’sü
75 kg Lachin Yusupov: Türkiye 5.’si
80 kg David Yusupov: Türkiye 3.’sü
Kaya Karakaya Spor Lisesi
Yakup Doğan, 70 kg kategorisinde
sağ kolda Türkiye 2.’si,
sol kolda ise Türkiye 3.’sü oldu.
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
Belinay Koç da sol kolda Türkiye 3.’sü
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sporcuları tebrik etti.
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sporcuları tebrik ederek “Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.