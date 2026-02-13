SON DAKİKA!
SAVAŞIN GÖLGESİNDEN ŞAMPİYONLUK ÇIKTI! Avrupa Yıldızlar, Gençler ve (U21) Şampiyonası 6-8 Şubat tarihlerinde Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlendi. Ukrayna Milli Takımı 13 madalya (4 altın, 7 gümüş, 2 bronz) kazanarak tarihinde ilk kez genel klasmanda birinci oldu.
JUDO BÜYÜKLER MİLLİ TAKIMIMIZ LJUBLİANA AVRUPA AÇIK’TA MÜCADELE VERİYOR!
JUDO BÜYÜKLER MİLLİ TAKIMIMIZ LJUBLİANA AVRUPA AÇIK’TA MÜCADELE VERİYOR!
KUŞADASI RİTMİK ADA SPOR KULÜBÜ’NE GURUR VEREN DAVET
KUŞADASI RİTMİK ADA SPOR KULÜBÜ’NE GURUR VEREN DAVET
KUŞADASI RİTMİK ADA SPOR KULÜBÜ
KUŞADASI RİTMİK ADA SPOR KULÜBÜ
MALATYA’DA WUSHU KUNG FU ŞAMPİYONASI YAPILDI, DEPREM ŞEHİTLERİMİZ ANILDI
MALATYA’DA WUSHU KUNG FU ŞAMPİYONASI YAPILDI, DEPREM ŞEHİTLERİMİZ ANILDI
SAVAŞIN GÖLGESİNDEN ŞAMPİYONLUK ÇIKTI!
SAVAŞIN GÖLGESİNDEN ŞAMPİYONLUK ÇIKTI!
MALATYA’DA ULUSLARARASI SPOR BULUŞMASI
MALATYA’DA ULUSLARARASI SPOR BULUŞMASI
İstanbul Tatamisinde Zirve Değişmedi: Hüseyin Baş Spor Kulübü Yine Lider
İstanbul Tatamisinde Zirve Değişmedi: Hüseyin Baş Spor Kulübü Yine Lider
Süper Amatör’de Düşme Hattı Son Haftada Netleşti
Süper Amatör’de Düşme Hattı Son Haftada Netleşti
ÇADIRDAN TÜRKİYE ZİRVESİNE: GÖKTÜRK AKADEMİ’NİN ZORLU YÜRÜYÜŞÜ
ÇADIRDAN TÜRKİYE ZİRVESİNE: GÖKTÜRK AKADEMİ’NİN ZORLU YÜRÜYÜŞÜ
ÖNCE IBF KEMERİNİ KAZANDI, TARİH YAZDI, SONRA BİR YILDIZ TAKTI: ELİF NUR TURHAN
ÖNCE IBF KEMERİNİ KAZANDI, TARİH YAZDI, SONRA BİR YILDIZ TAKTI: ELİF NUR TURHAN

ELAZIĞLI SPORCULARDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA BÜYÜK BAŞARI

ELAZIĞLI SPORCULARDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA BÜYÜK BAŞARI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Gençler A Kategorisi Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’da,
ELAZIĞLI SPORCULARDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA BÜYÜK BAŞARI

Haber Merkezi

Adana’da 7-8 Şubat tarihlerinde düzenlenen Gençler A Kategorisi Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda önemli dereceler elde etti.

Okul Sporları A Gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’na katılan sporcular önemli dereceler elde ederek şampiyonadan madalyalarla döndü.

Sol Kol:

60 kg Tahaber Saraç: Türkiye 1.’si

75 kg Lachin Yusupov: Türkiye 7.’si

80 kg David Yusupov: Türkiye 4.’sü

Sağ Kol:

60 kg Tahaber Saraç: Türkiye 4.’sü

75 kg Lachin Yusupov: Türkiye 5.’si

80 kg David Yusupov: Türkiye 3.’sü

Kaya Karakaya Spor Lisesi

Yakup Doğan, 70 kg kategorisinde

sağ kolda Türkiye 2.’si,

sol kolda ise Türkiye 3.’sü oldu.

Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi

Belinay Koç da sol kolda Türkiye 3.’sü

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sporcuları tebrik etti.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sporcuları tebrik ederek “Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.