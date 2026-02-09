MALATYA’DA WUSHU KUNG FU ŞAMPİYONASI YAPILDI, DEPREM ŞEHİTLERİMİZ ANILDI

Muhammet Kemal GÜLŞEN

6 Şubat Deprem Şehitleri Anısına Wushu Kung Fu Bölge Şampiyonası Malatya’da Gerçekleştirildi

Malatya, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve “Asrın Felaketi” olarak adlandırılan depremin şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen Wushu Kung Fu Bölge Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. 7-8 Şubat 2026 tarihleri arasında Tecde Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona 8 farklı ilden toplamda 200 sporcu katıldı. Malatya, Tokat, Niğde, Elazığ, Amasya, Sivas, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’tan gelen sporcular, depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısını onurlandırmak için bir araya geldi.

Duygu ve Centilmenlik Dolu Müsabakalar

Depremin derin izlerini taşıyan Malatya’da düzenlenen şampiyona, duygu dolu anlara sahne oldu. Sporcular, yeteneklerini sergilerken izleyiciler de müsabakaları büyük bir ilgiyle takip etti. Organizasyon boyunca hem centilmence mücadele hem de dayanışma duygusu ön plandaydı. Deprem şehitlerinin hatırasını yaşatmayı amaçlayan bu etkinlik, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Malik Dinç: “Unutmayacağız, Unutturmayacağız”

Şampiyonanın açılış konuşmasını yapan Malatya Wushu Kung Fu İl Temsilcisi Malik Dinç, organizasyonun anlam ve önemine vurgu yaptı. Dinç, “6 Şubat’ta yaşanan felaketi unutmamak ve unutturmamak adına burada toplandık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Katılım sağlayan tüm illere teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı. Bu anlamlı mesajlar, hem sporcular hem de izleyiciler tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Toplumsal Hafızayı Diri Tutmanın Önemi

Şampiyona, yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesinde, toplumsal hafızayı canlı tutma ve dayanışma ruhunu pekiştirme açısından büyük bir önem taşıdı. Geçmişte yaşanan acıları unutturmamak ve geleceğe umutla bakmak adına düzenlenen bu tür organizasyonlar, toplumda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeye devam ediyor. Malatya’daki Wushu Kung Fu Bölge Şampiyonası da bu misyonu başarıyla yerine getirdi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı;

6 Şubat depreminin yaraları sarılmaya çalışılırken, bu tarz etkinlikler toplumda dayanışma ruhunu pekiştirme açısından büyük bir değer taşıyor. Sporcuların ve izleyicilerin bir araya geldiği şampiyona, hem geçmişin acılarını hatırlama hem de geleceğe umutla bakma noktasında anlamlı bir adım oldu.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor; bu tür organizasyonların devam etmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz. Unutulmamalıdır ki birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğun üstesinden gelmek mümkündür.