Haber: Vasfi AŞÇI... Türk karatesinde istikrarın adı bir kez daha değişmedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Karate Takımı, Türkiye Genel Klasmanında üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya daha imza attı.
Tatamide Aile İmzası: Halıcılar Manisa’da Zirveyi Zorladı

12–15 Şubat tarihlerinde Manisa’da düzenlenen 2026 Türkiye Büyükler, Veteranlar, İşitme Engelliler ve Para Karate Şampiyonası ile Avrupa seçmelerinde Halıcı ailesi önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan dev organizasyonda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü adına tatamiye çıkan üç aile ferdi de kürsü görmeyi başardı.

60 kilo Büyükler kategorisinde mücadele eden Mert Halıcı, turnuva boyunca ortaya koyduğu etkili performansla Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyaya uzandı. Final müsabakasındaki üstün temposu ve taktik disiplini, şampiyonluğun en önemli anahtarı oldu.

75 kiloda yarışan Ahmet Yiğit Halıcı ise Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Avrupa seçmelerinde kazandığı gümüş madalya ile başarısını uluslararası düzleme taşıdı ve gelecek adına güçlü bir mesaj verdi.

55 yaş üstü 75 kilo Veteran kategorisinde tatamiye çıkan Yılmaz Halıcı da Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Tecrübesi ve mücadele azmiyle dikkat çeken Halıcı, sporun her yaşta yapılabileceğini bir kez daha gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin spora sunduğu destekle başarı grafiğini yükselten Kağıtspor’un bu anlamlı dereceleri, Kocaeli spor camiasında takdirle karşılandı. Aynı aileden üç sporcunun aynı şampiyonada kürsüye çıkması ise organizasyonun en dikkat çekici tablolarından biri oldu.

