ÜNİVERSİTELER ARASI MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI BURDUR’DA BAŞLADI

Muhammet Kemal GÜLŞEN

14–16 Şubat 2026 tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Arası Muaythai Türkiye Şampiyonası, büyük bir coşku ve katılımla başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından, Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu iş birliğiyle organize edilen şampiyona, üniversite sporunun gelişimine önemli katkı sağlayan prestijli organizasyonlar arasında yer almaktadır. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koymuştur.

Açılış Törenine Yoğun Katılım

Şampiyonanın açılış törenine;

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar,

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız,

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Doç. Dr. Süleyman Gönülateş,

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Atay,

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkan Vekili Korkmaz Atalay,

Genel Sekreter Ömer Işık,

Asbaşkanlar Hamit Durmaz ve Atakan İli,

Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Yaşar Cuma Kılıç,

SKS Daire Başkan Vekili Kemal Gürhan,

Katılımcı üniversitelerin kafile idarecileri, antrenörler, hakemler ve sporcular katıldı.

Başkan Hasan Yıldız’dan Gençlere Mesaj

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız konuşmasında şampiyonanın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“17’ncisi düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Muaythai Şampiyonası vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu organizasyon yalnızca bir spor etkinliği değil; gençlerimizin azim, disiplin ve irade dolu hikâyelerinin sahnelendiği büyük bir platformdur. Muaythai sadece fiziksel bir mücadele değil; aynı zamanda bir ahlak, bir disiplin ve bir hayat felsefesidir. Sizler yalnızca üniversitelerinizi değil, ülkemizin geleceğini temsil ediyorsunuz.”

Başkan Hasan Yıldız ayrıca organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan başta Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen olmak üzere, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar’a, federasyon yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ederek sporculara başarılar diledi.

Ev Sahibi Üniversiteden Destek Mesajı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitemiz, bilimin yanında sporun ve gençliğin gelişimini desteklemeyi temel bir sorumluluk olarak görmektedir. Böylesine önemli bir Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, organizasyonun ülkemiz sporuna değer katmasını temenni ediyorum.”