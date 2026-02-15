KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR KARATE TAKIMI ZİRVEYİ BIRAKMIYOR!
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Karate Takımı Zirveyi Bırakmıyor:
Üst Üste 4. Kez Türkiye Genel Klasman Şampiyonu
Haber: Vasfi AŞÇI
Türk karatesinde istikrarın adı bir kez daha değişmedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Karate Takımı, Türkiye Genel Klasmanında üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya daha imza attı. Azim, disiplin ve takım ruhunun birleştiği bu tablo, kulübün yıllara yayılan emeğinin en güçlü göstergesi oldu.
Şampiyonada kürsüye çıkan sporcularımız şu şekilde:
🥇 Altın Madalya
50 kg Kadınlar
Hiranur Temizel
55 kg Kadınlar
Zümra Rezzan İm
60 kg Erkekler
Mert Halıcı
67 kg Erkekler
Ömer Abdurrahim Özer
75 kg Erkekler
Enes Bulut
84 kg Erkekler
Kadir Kaanbekler
🥈 Gümüş Madalya
+84 kg Erkekler
Ahmet Bulut
🥉 Bronz Madalya
67 kg Erkekler
Ekrem Altuner Yılmaz
75 kg Erkekler
Ahmet Yiğit Halıcı
+68 kg Kadınlar
Rabia Yılmaz
Elde edilen derecelerle birlikte genel klasman liderliğini kimseye bırakmayan Kağıtspor, Türk karate camiasındaki güçlü konumunu bir kez daha pekiştirdi. Bu büyük başarının mimarı olan sporcularımızı, antrenör kadromuzu ve kulüp yönetimimizi gönülden kutluyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.