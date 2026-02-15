SON DAKİKA!
Haber: Vasfi AŞÇI... Türk karatesinde istikrarın adı bir kez daha değişmedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Karate Takımı, Türkiye Genel Klasmanında üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya daha imza attı.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR KARATE TAKIMI ZİRVEYİ BIRAKMIYOR!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Karate Takımı Zirveyi Bırakmıyor:

Üst Üste 4. Kez Türkiye Genel Klasman Şampiyonu

Haber: Vasfi AŞÇI

Türk karatesinde istikrarın adı bir kez daha değişmedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Karate Takımı, Türkiye Genel Klasmanında üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya daha imza attı. Azim, disiplin ve takım ruhunun birleştiği bu tablo, kulübün yıllara yayılan emeğinin en güçlü göstergesi oldu.

Şampiyonada kürsüye çıkan sporcularımız şu şekilde:

🥇 Altın Madalya

50 kg Kadınlar
Hiranur Temizel

55 kg Kadınlar
Zümra Rezzan İm

60 kg Erkekler
Mert Halıcı

67 kg Erkekler
Ömer Abdurrahim Özer

75 kg Erkekler
Enes Bulut

84 kg Erkekler
Kadir Kaanbekler

🥈 Gümüş Madalya

+84 kg Erkekler
Ahmet Bulut

🥉 Bronz Madalya

67 kg Erkekler
Ekrem Altuner Yılmaz

75 kg Erkekler
Ahmet Yiğit Halıcı

+68 kg Kadınlar
Rabia Yılmaz

Elde edilen derecelerle birlikte genel klasman liderliğini kimseye bırakmayan Kağıtspor, Türk karate camiasındaki güçlü konumunu bir kez daha pekiştirdi. Bu büyük başarının mimarı olan sporcularımızı, antrenör kadromuzu ve kulüp yönetimimizi gönülden kutluyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.

