Eski Türk’lerin Genel Sağlık ve Savaş Sanatlarında Çigong – 3

Yeni yazı dizisi: Bölüm:3

ESKİ TÜRK’LERİN GENEL SAĞLIK VE SAVAŞ SANATLARINDA ÇİGONG.

Burada bir parantez açarsak:

‘Proto’ terimi Yunanca protos = ilk, en önce kelimesinden gelir. Tarih ve dilbilimde ‘öncesi, atası, ilkel hali’ Anlamına gelir. Yani tek başına bir millet adı değil, bir sıfattır.

En çok kullanıldığı 2 yer şunlardır:

1. Tarihte:’ Proto-Türk’, ‘Proto-Moğol’ gibi. Bu da: ‘Türk adını almadan önceki ataları’ demek, anlamına gelir.

Peki neden bu bölgede yaşayan topluluğa niye doğrudan ‘Türk” denmiyor da ‘Proto-Türk’ deniyor?

Çünkü MÖ 500’de yaşayan bir topluluğa ‘Türk’ adı verilirse, sanki Orhun Yazıtlarındaki gibi Türkçe konuşuyor, kendini ‘Türk’ diye tanıtıyor gibi olur. Oysa o tarihte öyle bir kayıt yoktur!

El de sadece:

Benzer kültür (atlı göçebe, hayvan üsluplu bronzlar)

Benzer coğrafya (Ordos, Moğol Platosu)

Sonradan Türklerin içinde eriyen boy isimleri vardır. Bu yüzden gerçek bilim adamları dürüst davranıp ‘Bugünkü Türklerin atası olabilecek topluluk’ anlamında ‘Proto-Türk’ tanımlaması yaparlar.

Örnek anlamda:

Xiongnu = Proto-Türk (Türklerin atası olma ihtimali çok yüksek olan)

Hunlar = Türk (artık kendine yakın isimle anılan) gibi.

2. Dilde: Proto-Türkçe, Proto-Hint-Avrupa Dili gibi

Bugün konuşulan dillerin varsayılan ortak atasıdır.

Örneğin bugün Türkiye Türkçesi, Kazakça, Yakutça var. Bunların hepsinin 2500 yıl önce tek bir dilden ayrıldığı düşünülüyor. O ayrılmadan önceki dile genel anlamda ‘Proto-Türkçe’ denir. Yazısı yoktur ama kelimeleri karşılaştırılarak anlaşılmaya çalışılır. Onun için de ‘Türk’lük kavramı ezelden beri var! dır, yargısını güçlendirir.

2. Eski Çin döneminde Türk’ler ne durumdaydı ve nasıl bir hayat sürdürüyorlardı?

Bu dönemi Çin tarafındaki bir olay çok iyi anlatır: Bu anlatma bölümü Zhao Kralı Wuling’in Reform dönemi (MÖ 307) olarak bilinir.

Zhao Devleti, Savaşan Devletler’den biri ve kuzeye en yakın olanıdır. Zhao ordusu, kuzeydeki Hu’larla (Proto-Türkler) savaşta sürekli kaybediyordu. Buna sebepse: Çinliler savaş arabası ve uzun cübbe ile savaşıyor, Hu’lar ise sadece at üzerinde ve dar pantolonla.

Zhao Kralı Wuling’in tarihte ilk defa şunu dediği belirtilir: ‘Eğer Hu gibi giyinmez ve Hu gibi binmezsek, kuzeyi asla alamayız!’ Bu söz ve çalışmalarla Wuling, Çin tarihinde savaş anlamında ilk devrimi yapan kişi olarak bilinir.

Bu konuşma üzerine.

Saraydaki herkese Hu kıyafeti (pantolon ve çizme) giydirildi. Buna ‘Barbar kıyafeti giy ve atlı okçu ol!’ denilmeye başlandı. Zamanla Çin tarafı, savaş arabalarını bırakıp tamamen atlı ordu kurdu.

Bu şu demekti aslında: MÖ 307’de ‘Proto-Türk’ lerin askeri üstünlüğü o kadar netti ki, Çin’in en güçlü devletlerinden biri taktik değiştirmek zorunda kalır.

Mehmet Nesimi YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Devam edecek..

Kuzey Ege Tai chi ve Çigong sanatları platformu ‘ Kadim şifa sanatları ve Türkler!’ Adlı paylaşımlarından alınmıştır.