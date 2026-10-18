Muaythai Millî Takımımız Avrupa Şampiyonası İçin Paris’e Hareket Etti

MUAYTHAI MİLLÎ TAKIMIMIZ AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN PARİS’E HAREKET ETTİ

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Fransa’nın başkenti Paris’te 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek millî takım kafilesi, hazırlık kampını tamamlayarak 18 Ekim sabahı İstanbul Havalimanı’ndan Fransa’ya hareket etti.

Kadınlarda 11, erkeklerde 9 olmak üzere toplam 20 sporcu, Avrupa şampiyonluğu ve madalya hedefiyle mücadele edecek.

Millî Takım Hazırlıklarını Tamamladı

Türkiye Muaythai Millî Takımı, Avrupa Muaythai Şampiyonası için Fransa’nın Paris kentine gitti. Şampiyona öncesinde İstanbul Silivri Karev Esat Delihasan Kamp Eğitim Merkezi’nde bir araya gelen millî takım kafilesi, hazırlık sürecini tamamlayarak organizasyon için yola çıktı.

18 Ekim sabahı İstanbul Havalimanı’ndan hareket eden kafilede 11 kadın ve 9 erkek sporcu yer alıyor. Ay-yıldızlı sporcular, Avrupa’nın önemli muaythai organizasyonlarından birinde Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek.

Kafilede Görev Alan İsimler

Federasyon Başkan Vekili Korkmaz Atalay’ın da yer aldığı kafilenin başkanlığını Ali Osman Bebek üstleniyor. İdarecilik görevlerini ise Uğur Baysal ve Fatih Karakuş yürütüyor.

Teknik Direktör Yaşar Cuma Kılıç yönetimindeki teknik ekipte Burhan Çelik, Yılmaz Çeken, Volkan Acay, Erkan Yımaz, Hüseyin Kaynak ve Adem Karakaş antrenör olarak görev yapıyor. Şenol Kaysı ve Dilara Sultan Arpacı da teknik eleman olarak kafilede bulunuyor.

Kadın Millî Takım Sporcuları

Türkiye’yi Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda temsil edecek kadın sporcular ve sıkletleri şöyle:

45 kg: Ayten Özdemir — Kayseri

48 kg: Özge Söyüncü — İstanbul

48 kg: Elanur Gümüş — Tekirdağ

51 kg: Merve Aktürk — Adana

51 kg: Şevval Ağır — Adana

54 kg: Zeynep Çam — Samsun

57 kg: Ezgi Keleş — Kayseri

60 kg: Özgenur Avcıl — Sakarya

63,5 kg: Rumeysa Çiçek — Ankara

71 kg: Yağmur Ece Oruç — Adana

+75 kg: Nagihan Karakuş — Ankara

Erkek Millî Takım Sporcuları

Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye adına ringe çıkacak erkek sporcular ise şu isimlerden oluşuyor:

51 kg: Samet Akan — Samsun

54 kg: Ümeyr Ertuğrul Geliç — İstanbul

57 kg: Yakub Alperen Kaysi — Ankara

60 kg: Ahmet Akay Dalkıran — Kayseri

63,5 kg: Ömer Çavğın — İstanbul

67 kg: Alperhan Otluoğlu — İstanbul

71 kg: Aybar Doğan — Samsun

75 kg: Ahmed Hasan Öğretici — İstanbul

86 kg: Hakan Koç — Ankara

İlk Müsabakalar 19 Ekim’de

Paris’te düzenlenen organizasyonun açılış töreni ve ilk müsabakaları 19 Ekim’de gerçekleştirilecek. Büyükler kategorisindeki finallerin ise 24 Ekim’de yapılması planlanıyor.

Şampiyona programında müsabakaların yanı sıra hakem ve antrenör kursları ile Avrupa Muaythai Federasyonu toplantıları da yer alıyor.

Hedef Avrupa’da Madalya

Türkiye Muaythai Millî Takımı, Paris’teki şampiyonada başarılı sonuçlar alarak madalya mücadelesi vermeyi hedefliyor. Ay-yıldızlı sporcular, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil ederek İstiklal Marşı’nı dinletmek için ringe çıkacak.

SporMalatya44 olarak Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda mücadele edecek millî takımımıza, teknik ekibimize ve tüm kafileye başarılar diliyoruz.

Kaynak: Türkiye Muaythai Federasyonu organizasyon bilgileri