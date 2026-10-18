Muaythai Millî Takımımız Avrupa Şampiyonası İçin Paris’e Hareket Etti
MUAYTHAI MİLLÎ TAKIMIMIZ AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN PARİS’E HAREKET ETTİ
Haber: Muhammet K. GÜLŞEN
Fransa’nın başkenti Paris’te 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek millî takım kafilesi, hazırlık kampını tamamlayarak 18 Ekim sabahı İstanbul Havalimanı’ndan Fransa’ya hareket etti.
Kadınlarda 11, erkeklerde 9 olmak üzere toplam 20 sporcu, Avrupa şampiyonluğu ve madalya hedefiyle mücadele edecek.
Millî Takım Hazırlıklarını Tamamladı
Türkiye Muaythai Millî Takımı, Avrupa Muaythai Şampiyonası için Fransa’nın Paris kentine gitti. Şampiyona öncesinde İstanbul Silivri Karev Esat Delihasan Kamp Eğitim Merkezi’nde bir araya gelen millî takım kafilesi, hazırlık sürecini tamamlayarak organizasyon için yola çıktı.
18 Ekim sabahı İstanbul Havalimanı’ndan hareket eden kafilede 11 kadın ve 9 erkek sporcu yer alıyor. Ay-yıldızlı sporcular, Avrupa’nın önemli muaythai organizasyonlarından birinde Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek.
Kafilede Görev Alan İsimler
Federasyon Başkan Vekili Korkmaz Atalay’ın da yer aldığı kafilenin başkanlığını Ali Osman Bebek üstleniyor. İdarecilik görevlerini ise Uğur Baysal ve Fatih Karakuş yürütüyor.
Teknik Direktör Yaşar Cuma Kılıç yönetimindeki teknik ekipte Burhan Çelik, Yılmaz Çeken, Volkan Acay, Erkan Yımaz, Hüseyin Kaynak ve Adem Karakaş antrenör olarak görev yapıyor. Şenol Kaysı ve Dilara Sultan Arpacı da teknik eleman olarak kafilede bulunuyor.
Kadın Millî Takım Sporcuları
Türkiye’yi Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda temsil edecek kadın sporcular ve sıkletleri şöyle:
45 kg: Ayten Özdemir — Kayseri
48 kg: Özge Söyüncü — İstanbul
48 kg: Elanur Gümüş — Tekirdağ
51 kg: Merve Aktürk — Adana
51 kg: Şevval Ağır — Adana
54 kg: Zeynep Çam — Samsun
57 kg: Ezgi Keleş — Kayseri
60 kg: Özgenur Avcıl — Sakarya
63,5 kg: Rumeysa Çiçek — Ankara
71 kg: Yağmur Ece Oruç — Adana
+75 kg: Nagihan Karakuş — Ankara
Erkek Millî Takım Sporcuları
Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye adına ringe çıkacak erkek sporcular ise şu isimlerden oluşuyor:
51 kg: Samet Akan — Samsun
54 kg: Ümeyr Ertuğrul Geliç — İstanbul
57 kg: Yakub Alperen Kaysi — Ankara
60 kg: Ahmet Akay Dalkıran — Kayseri
63,5 kg: Ömer Çavğın — İstanbul
67 kg: Alperhan Otluoğlu — İstanbul
71 kg: Aybar Doğan — Samsun
75 kg: Ahmed Hasan Öğretici — İstanbul
86 kg: Hakan Koç — Ankara
İlk Müsabakalar 19 Ekim’de
Paris’te düzenlenen organizasyonun açılış töreni ve ilk müsabakaları 19 Ekim’de gerçekleştirilecek. Büyükler kategorisindeki finallerin ise 24 Ekim’de yapılması planlanıyor.
Şampiyona programında müsabakaların yanı sıra hakem ve antrenör kursları ile Avrupa Muaythai Federasyonu toplantıları da yer alıyor.
Hedef Avrupa’da Madalya
Türkiye Muaythai Millî Takımı, Paris’teki şampiyonada başarılı sonuçlar alarak madalya mücadelesi vermeyi hedefliyor. Ay-yıldızlı sporcular, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil ederek İstiklal Marşı’nı dinletmek için ringe çıkacak.
SporMalatya44 olarak Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda mücadele edecek millî takımımıza, teknik ekibimize ve tüm kafileye başarılar diliyoruz.
Kaynak: Türkiye Muaythai Federasyonu organizasyon bilgileri