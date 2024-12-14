ÜSTAD YENAL KARAHAN’IN ZİHİN KARATESİ

Bir sonraki yazımda karate Shito-ryu Stilini Türkiye’ye getiren, tanıtan Üstad Yenal Karahan’ın zihin karatesinden (yüksek Karate) bahsedeceğimi söylemiştim… Bu nedenle bu yazı, bu konuyla ilgili olacak…

Tabi ki ‘Üstad Yenal Karahan’ın zihin karatesi’ derken bu tarz çalışmaları Türkiye’de çok fazla hoca yapmadığı için öyle yazdım. Hatta dünyada çok az sayıda yapan hoca var ve en son üstadın Shito-ryu dan bir talebesi ki şu an Türkiye’nin önemli Shito-ryu senseileriden biri bana zihin Karatesine Türkiye’de ilgi duyacak ancak 3-5 hoca olduğunu söylemişti… Tabi ki bu üzücü ama yapabileceğimiz birşey yok!

Sensei Yenal Karahan Fransa’da Henry Plee senseinin seminerine gider ve orada kendisi ile tanışıp sohbet ederlerdi. Sensei Henry Plee (10.dan) Avrupa ve Fransa karatesinin ilk ve en önde gelen hocalarından biridir. Üstadın zihin karatesi ile tanışması burada olur…

Aslında gerçek olan şu ki beynimiz çok donanımlı bir organımızdır ancak biz bunun çok farkında değiliz… Yaptığımız bir çok beceri, öğrenim, aktivite ve bu tarz şeyleri beynimizle yaptığımızı bildiğimiz halde bazı çalışmalarla bunun yaptığımız aktivitelerde olduğundan daha efektif hale taşıyacağını asla düşünmeyiz.

İşte Henry Plee sensei bu zihin karatesini çok çalışan ve ileri derecede kullanan üstadlardan biridir. Yenal Karahan senseide onunla dostluğunu ilerletmiş ve bu konuda ders almıştır.

Aslında fiziksel olarak yaptığımız bir çok aktiviteyi, bilincimizi, zihnimizi, solunumumuzu kontrol altında tutarak ve kendimizi konsantre ederek zihnimizde imgeleme şekliyle çok daha efektif ve basarılı bir hale getirebiliriz. Bunu sadece karatede değil, bir çok aktivite de uygulayabiliriz… Zaten bu yöntem günümüzde fiziksel aktivitelerdeki başarı yüzdesinin nasıl yükseltiğini tüm zihin çalışmalarında anlatılmaktadır.

Aslında zihnimiz başarının, becerinin, kazanımların çıkış noktasıdır.

Tabi bu yöntemin detayları vardır, bunları burda anlatmam çok uzun sürer, zaten çıkacak kitabımızda bunlardan detaylı bahsettik ama burda kısaca söylemem gerekirse, bu yöntem deki önemli başlıklar bazılarıdır.

Bilinçaltımızı kontrol altına alma çalışmaları, nefes teknikleri çalışmaları, farkındalık çalışmaları, özbenlik ve kendini onaylama çalışmaları,ters yönlü çalışmalar ve meditasyon çalışmalarıdır.

Tabi ki biraz karmaşık gibide gelse bir bütünsel olarak yapıldığında çok büyük faydaları olduğu kanıtlanmıştır. Ve bugün bir çok insan farkında olmadan zihinsel çalışmalar yapıyordur ama anlık birşey olduğu için buna çok fazla kafa yormayıp düşünmüyordur…

İşte bu nedenle Kitabımızda bundan detaylıca bahsettimki bir çok insan bundan faydalanıp yararlansın ve üstadın pınarından kana kana içip iyi kazanımlar sağlasın…

Birdahaki yazıma kadar kalın sağlıcakla…