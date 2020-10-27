Bu Ünvanı Gerçekten Hakettiğini Düşünüyor musun?

Master olmak, shihan olmak o kadar basit mi? Türkiye’de gerçek manada kaç tane var?

Yazıma başlarken ilk önce şunu söylemek isterim; Kendimi hiçbir zaman sensei değil, sempai olarak dahi görmedim… Sadece ve sadece babamın yolunda ilerleyen bir Karate neferiyim.

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Bir çok hocamla gayet güzel diyaloglarım var…

Takip eder, yazdıklarını çoğunlukla okurum…

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Geçenlerde sosyal medyada bir eleştiri yazmıştım; İşte bazı kişiler isminin başına Master, Shihan vb tarz unvanları koymaları ile ilgili bir yazıydı. Tepki gösterenlerde oldu, destek verenlerde, hatta ve hatta silip küsenler bile olmuştu. Ancak bir gerçek vardı ki orda benim anlatmak istediğim mana çok farklıydı.

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Bu unvanlara sahip olmak bu kadar kolay mı? Yada bu unvanı gerçekten hakettiğini düşünüyor musun? Hadi bunları bir yana koydum haketsen bile karate ka olmanin amaçlarından biride alçak gönüllü olmak değil mi?

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Siz hiç japonya’ya gittiniz mi? Ben defalarca gittim ve kendisine bu unvanları söyleyen hiçbir hocaya rastlamadım.

İşte bende o sosyal medyada yazdığım yazıda bunu vurgulamak istemiştim. Kimse bu yazımı da yanlış anlayıp farklı yerlere çekmesin!

Master olmak, shihan olmak o kadar basit mi? Türkiye’de gerçek manada kaç tane var?

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Hiç düşündün mü, ben ne biliyorum, yada bilgimin sınırı nedir?

Karate hayatın boyunca neler yaptıın?

Valla kimse kusuruma bakmasın!

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Türkiye’de yetişmiş en üst masterlar bir yana ki onlar zaten bilinirler, öyle hocalar varki, yıllarını karateye vermiş, nice şampiyonlar yetiştirmişlerdir.

Her türlü donanımı çok iyi derecede amma velakin maalesef ki şuan ne isimleri nede kendileri görünüyorlar, gösterilmiyorlar, üstleri kapanıyor, görev alamıyorlar, kaile alınmıyorlar…

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Ben ciddi anlamda üzülüyorum… Bence bu Türk katatesinin bir kaybı, neden derseniz bu insanların karatemize zararı yok, aksine yararı olacak ama dışlaniyorlar… Neden??? Anlama zorluğu çekiyorum.

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İşte ben bu Ünvan olayını bundan yazmıştım.

Ama malesef destek veren kadar egoları yeşerip beni eleştirenlere oldu.

Ancak bilinmesi gereken şey bence bu…

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Hala içimizde bu donanımda hocalarımız varken ve bunlar dışlanıyorken, hala öyle sosyal medya ve vesaire ortamlarda Master, Shihan vb. unvanları kendine yakıştıran hocaları doğru bulmadığımı ve onların bu tutumunun Türk karatesi adına çok üzücü ve rencide ettiğini düşünmekteyim…

Timuçin KARAHAN