KOCAL OSMANLI AVRUPA’DA TARİH YAZDI!🇹🇷

Haber Merkezi

İnegöl’ün millî sporcularından 4 Avrupa şampiyonluğu ve toplam 9 madalya!🥇

19-22 Kasım 2026 tarihleri arasında Bolu’nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen IBU Kyodo Budokaido Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye Millî Takımı adına mücadele eden Kocal Osmanlı Eğitim Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri derecelerle İnegöl’ün ve Türkiye’nin gururu oldu.

Millî takım antrenörü İsmail Kocal eşliğinde şampiyonaya katılan 9 millî sporcu, toplam 9 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

KUMİTE AVRUPA DERECELERİ

🥇 Betül Rana Karslı – Avrupa Şampiyonu

🥇 Ömer Şener – Avrupa Şampiyonu

🥇 Ege Aydemir – Avrupa Şampiyonu

🥇 Emirhan Kabakçı – Avrupa Şampiyonu

🥈 Kerem Salih Tatlı – Avrupa İkincisi

🥉 Berra Su Kocal – Avrupa Üçüncüsü

🥉 Belinay Kaya – Avrupa Üçüncüsü

KATA AVRUPA DERECELERİ

🥉 Ege Aydemir – Avrupa Üçüncüsü

🥉 Ömer Şener – Avrupa Üçüncüsü

İNEGÖL’ÜN GURURU OLDULAR

Uzun ve disiplinli bir hazırlık sürecinin ardından millî forma altında mücadele eden sporcular, 4 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya ulaştı.

Kocal Osmanlı Eğitim Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Ulaşım desteği sağlayan İnegöl Belediyesi’ne, sporcularımıza manevi destek veren kurumlarımıza, sporcu ailelerimize ve dualarıyla yanımızda olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” denildi.

9 millî sporcu, 9 madalya, 4 Avrupa şampiyonluğu!🇹🇷